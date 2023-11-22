Многопользовательский шутер HAWKED выйдет в раннем доступе 30 ноября

Разработчик и издатель MY.GAMES официально объявил о том, что предстоящий онлайновый шутер с элементами PvPvE, HAWKED, выйдет в ранний доступ 30 ноября, а его полноценный запуск запланирован на начало 2024 года. На этом этапе игра будет доступна для загрузки и бесплатной игры исключительно на ПК через MY.GAMES Launcher и Steam.
HAWKED предлагает геймплей, в котором игроки будут участвовать в жестоких сражениях с монстрами, решать головоломки, перехитрять соперников и спасаться с древними сокровищами в роли отважных наемников, охотящихся за сокровищами, известных как ренегаты. В версии раннего доступа HAWKED будет представлена первая сезонная глава, которая познакомит ренегатов с организацией GRAIL, занимающейся поиском сокровищ, их подводной штаб-квартирой на борту корабля Riftwake и таинственным островом X-Isle, полным сокровищ.
Тех, кто создаст новый аккаунт в игре HAWKED или войдет в игру с уже существующей учетной записью MY.GAMES, ждут эксклюзивные призы в рамках увлекательного бонуса, предлагаемого компанией MY.GAMES. Эта инициатива направлена на поддержку GRAIL в достижении целей по набору Renegade, и у сообщества есть шанс выиграть Raider Packs и пожизненный запас GE-0 Cash.
Для фанатов, с нетерпением ожидающих консольного релиза, HAWKED с 7 по 11 декабря начнет открытую бета-версию Crossplay на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.
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