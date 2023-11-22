Многопользовательский шутер HAWKED выйдет в раннем доступе 30 ноября

Онлайн-шутер с элементами PvP и PvE, в котором вам предстоит отправиться на таинственный остров Икс в поисках древних артефактов. Вы — Отступник, наёмный охотник за сокровищами, работающий на гильдию приключенцев «ГРААЛЬ». Но вы не одиноки в своих амбициях: остров населён кровожадными монстрами, а также другими Отступниками, готовыми сражаться за добычу.

В HAWKED вы можете играть как в одиночку, так и в команде. Ваша задача — пробираться через джунгли, горы и храмы, решая головоломки, уворачиваясь от ловушек и сражаясь с чудовищами. Вы можете использовать различное оружие и снаряжение, такое как катаны и крюки-кошки, чтобы специализироваться в скрытности, защите или быстром грабеже. Вы также можете отбирать артефакты у других игроков или договариваться с ними о сотрудничестве. Победит тот, кто сможет выбраться с острова и унести с собой больше всего ценностей.

За полученные трофеи вы можете покупать новое снаряжение и улучшать свои способности.