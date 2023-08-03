Появился новый геймплейный трейлер бесплатного шутера HAWKED

Уже сегодня стартует открытое бета-тестирование нового бесплатного многопользовательского шутера HAWKED от студии UPWAKE.ME и MY.GAMES. Чтобы подготовить игроков к механикам проекта, разработчики игры представили расширенный геймплейный трейлер. В новом ролике авторы показали и рассказали обо всех особенностях игрового процесса.
HAWKED — это сетевой PvPvE шутер по поиску ценной добычи на огромной игровой карте. Игроки отправятся на отдаленный тропический остров, который хранит в себе множество артефактов древней цивилизации. Они находятся под надежной охраной местных существ и головоломок, которые придется решить перед тем, как забрать свою добычу. Артефакт не останется, пока игроки успешно не эвакуируют его из зоны и не доставят на базу, однако этому могут помешать другие игроки.
Открытая бета шутера пройдет с 3 по 17 августа на ПК в Steam и MGLauncher. Позднее разработчики обещают провести тестирование игры на консолях и объявить точную дату выхода HAWKED.