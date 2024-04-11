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об игре
Heading Out 07.05.2024
Адвенчура, Симулятор, Инди, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.6 17 оценок

Представлен официальный трейлер с обзором игрового процесса игры Heading Out

KAMA33
Новости

Heading Out, это история о вас, вашем автомобиле и бесконечных дорогах. Вы отправляетесь на поиски приключений по всей стране, участвуя в гонках с другими водителями, оказывая помощь незнакомцам или причиняя им вред, и наблюдая, как растет ваша репутация. Важно поддерживать автомобиль в отличном состоянии и сохранять сосредоточенность, но также следить за финансами. Вы не знаете, что вас ждет впереди, но важно быть первым, вне зависимости от обстоятельств. Для вас значимо не только достижение цели, но и сам процесс путешествия.

В новом трейлере показано чего можно ожидать от игрового процесса этой предстоящей приключенческой гоночной игры. Трейлер демонстрирует навигацию по открытой дороге и управление ресурсами.

Heading Out выйдет на ПК 7 мая 2024 года.

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