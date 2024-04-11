Представлен официальный трейлер с обзором игрового процесса игры Heading Out

Heading Out, это история о вас, вашем автомобиле и бесконечных дорогах. Вы отправляетесь на поиски приключений по всей стране, участвуя в гонках с другими водителями, оказывая помощь незнакомцам или причиняя им вред, и наблюдая, как растет ваша репутация. Важно поддерживать автомобиль в отличном состоянии и сохранять сосредоточенность, но также следить за финансами. Вы не знаете, что вас ждет впереди, но важно быть первым, вне зависимости от обстоятельств. Для вас значимо не только достижение цели, но и сам процесс путешествия.
В новом трейлере показано чего можно ожидать от игрового процесса этой предстоящей приключенческой гоночной игры. Трейлер демонстрирует навигацию по открытой дороге и управление ресурсами.
Heading Out выйдет на ПК 7 мая 2024 года.