Состоялся релиз Heart of Altai в Steam

Друзья, наконец-то мы можем сказать это вслух: «Сердце Алтая» вышла и доступна к покупке!
Если вы ждали знака свыше, чтобы отправиться в виртуальную экспедицию по одному из самых загадочных уголков планеты — Алтаю, то вот он!
Это не просто симулятор прогулок. Это — история края с волшебной природой, самобытным народом, необычными традициями и религией.
Мы вложbли в проект всё: уважение к алтайской республике, где побывали сами, внимание к деталям и любовь к красивым пейзажам.
Теперь очередь за вами — открыть для себя Алтай, таким, каким мы его видели.
Игра доступна в:
И конечно мы ждём ваш фидбек!
Судя по скринам и трейлеру, думаю геймплей и природные пейзажи будут восхитительны. // Nvidia Power
Господи, лучше чем вкладываться в накрутку, вложили эти деньги в покупку хотя бы одного нормального ассета. Такой кринж, что от анимации, что от моделей, что от интерфейса.
Интересно сколько по вашему мы вложили в накрутку? :)
Спойлер не копейки. У нас очень небольшие бюджеты и мы делаем небольшой командой.