Состоялся релиз Heart of Altai в Steam

Друзья, наконец-то мы можем сказать это вслух: «Сердце Алтая» вышла и доступна к покупке!

Если вы ждали знака свыше, чтобы отправиться в виртуальную экспедицию по одному из самых загадочных уголков планеты — Алтаю, то вот он!

Это не просто симулятор прогулок. Это — история края с волшебной природой, самобытным народом, необычными традициями и религией.

Мы вложbли в проект всё: уважение к алтайской республике, где побывали сами, внимание к деталям и любовь к красивым пейзажам.

Теперь очередь за вами — открыть для себя Алтай, таким, каким мы его видели.

Игра доступна в:

И конечно мы ждём ваш фидбек!