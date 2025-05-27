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Сердце Алтая 08.03.2025
Адвенчура, Инди, От первого лица
6.9 21 оценка

Состоялся релиз Heart of Altai в Steam

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Друзья, наконец-то мы можем сказать это вслух: «Сердце Алтая» вышла и доступна к покупке!

Если вы ждали знака свыше, чтобы отправиться в виртуальную экспедицию по одному из самых загадочных уголков планеты — Алтаю, то вот он!

Это не просто симулятор прогулок. Это — история края с волшебной природой, самобытным народом, необычными традициями и религией.

Мы вложbли в проект всё: уважение к алтайской республике, где побывали сами, внимание к деталям и любовь к красивым пейзажам.

Теперь очередь за вами — открыть для себя Алтай, таким, каким мы его видели.

Игра доступна в:

И конечно мы ждём ваш фидбек!

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Судя по скринам и трейлеру, думаю геймплей и природные пейзажи будут восхитительны. // Nvidia Power

12
NochnoiGid

Господи, лучше чем вкладываться в накрутку, вложили эти деньги в покупку хотя бы одного нормального ассета. Такой кринж, что от анимации, что от моделей, что от интерфейса.

6
Antelus Games NochnoiGid

Интересно сколько по вашему мы вложили в накрутку? :)

Спойлер не копейки. У нас очень небольшие бюджеты и мы делаем небольшой командой.

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