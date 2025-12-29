Вышло долгожданное обновление приключенческой игры Сердце Алтая

Погрузитесь в обновленную версию игры и продолжите свое путешествие по мистическим просторам Алтая. Теперь игра стала еще более увлекательной, а история - глубже и интереснее.
Сердце Алтая – это приключенческий квест, посвященный культуре, мифам и быту коренных народов Республики Алтай. Вам предстоит играть за блогера Арину Демидову, разыскивающей в Республике Алтай затерянный город. Во время похода она понимает, что её судьба тесно связана с конечной целью этой опасной и таинственной экспедиции.
Что изменилось?
- Расширена сюжетная линия в начале игры: вас ждут дополнительные события между локациями
- Добавлено еще 30-40 минут игрового времени, полных приключений в новой локации
- Обновленная графика
- Новые механики: теперь вы можете управлять лошадью и исследовать первые две локации на алтайском скакуне.
- Новые мини-игры и головоломки: испытайте себя в новых задачах, которых не было в предыдущих версиях
- Добавлены воспоминания из прошлого главной героини
- Добавлены долгожданные ачивки в Steam версии
- Теперь играть можно на геймпаде и Steam Deck
- И, конечно же, проведен баг-фикс
А вы готовы к путешествию на Алтай? Обновление уже доступно в Steam и VK Play.
долгожданное))))))))))
Долгожданное?Ок))
Какой знатный наброс в заголовке )
Вышло долгожданное обновление для долгожданной игры
Такое долгожданное, что я еще подожду ))
А пушки хоть у этой Арины Демидовой Расхитительницы Древнего Города есть, как она отбивается от диких волков, медведей и прочей агрессивной фауны?
Забавно читать слово "долгожданное" про игру, о которой только в новости о "долгожданном" и узнаешь. Ну денежку на икорку и админ плэйграунда желает заработать // Александр Королёв
не проще просто какую то качественную документалку посмотреть ?
У меня каждый год полное погружение на 8 дней, с ультра графоном) - поход по горам Алтая. А на следующий год дополнение + ещё 12 дней 😆 // Алексей Печёркин
нашли чо?) город то тот где?