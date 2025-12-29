ЧАТ ИГРЫ
Сердце Алтая 08.03.2025
Адвенчура, Инди, От первого лица
6.3 40 оценок

Вышло долгожданное обновление приключенческой игры Сердце Алтая

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Погрузитесь в обновленную версию игры и продолжите свое путешествие по мистическим просторам Алтая. Теперь игра стала еще более увлекательной, а история - глубже и интереснее.

Сердце Алтая – это приключенческий квест, посвященный культуре, мифам и быту коренных народов Республики Алтай. Вам предстоит играть за блогера Арину Демидову, разыскивающей в Республике Алтай затерянный город. Во время похода она понимает, что её судьба тесно связана с конечной целью этой опасной и таинственной экспедиции.

Что изменилось?

  • Расширена сюжетная линия в начале игры: вас ждут дополнительные события между локациями
  • Добавлено еще 30-40 минут игрового времени, полных приключений в новой локации
  • Обновленная графика
  • Новые механики: теперь вы можете управлять лошадью и исследовать первые две локации на алтайском скакуне.
  • Новые мини-игры и головоломки: испытайте себя в новых задачах, которых не было в предыдущих версиях
  • Добавлены воспоминания из прошлого главной героини
  • Добавлены долгожданные ачивки в Steam версии
  • Теперь играть можно на геймпаде и Steam Deck
  • И, конечно же, проведен баг-фикс

А вы готовы к путешествию на Алтай? Обновление уже доступно в Steam и VK Play.

Лидер 666

долгожданное))))))))))

9
vertehwost
5
J a r v i s

Долгожданное?Ок))

4
Deacon St John

Какой знатный наброс в заголовке )

4
ChillOrvilleton

Вышло долгожданное обновление для долгожданной игры

3
Neko-Aheron

Такое долгожданное, что я еще подожду ))

3
yariko ookami

А пушки хоть у этой Арины Демидовой Расхитительницы Древнего Города есть, как она отбивается от диких волков, медведей и прочей агрессивной фауны?

3
Пользователь ВКонтакте

Забавно читать слово "долгожданное" про игру, о которой только в новости о "долгожданном" и узнаешь. Ну денежку на икорку и админ плэйграунда желает заработать // Александр Королёв

3
gliga142

не проще просто какую то качественную документалку посмотреть ?

2
Пользователь ВКонтакте

У меня каждый год полное погружение на 8 дней, с ультра графоном) - поход по горам Алтая. А на следующий год дополнение + ещё 12 дней 😆 // Алексей Печёркин

Gerasim Shaverdoff

нашли чо?) город то тот где?

