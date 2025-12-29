Вышло долгожданное обновление приключенческой игры Сердце Алтая

Погрузитесь в обновленную версию игры и продолжите свое путешествие по мистическим просторам Алтая. Теперь игра стала еще более увлекательной, а история - глубже и интереснее.

Сердце Алтая – это приключенческий квест, посвященный культуре, мифам и быту коренных народов Республики Алтай. Вам предстоит играть за блогера Арину Демидову, разыскивающей в Республике Алтай затерянный город. Во время похода она понимает, что её судьба тесно связана с конечной целью этой опасной и таинственной экспедиции.

Что изменилось?

Расширена сюжетная линия в начале игры: вас ждут дополнительные события между локациями

Добавлено еще 30-40 минут игрового времени, полных приключений в новой локации

Обновленная графика

Новые механики: теперь вы можете управлять лошадью и исследовать первые две локации на алтайском скакуне.

Новые мини-игры и головоломки: испытайте себя в новых задачах, которых не было в предыдущих версиях

Добавлены воспоминания из прошлого главной героини

Добавлены долгожданные ачивки в Steam версии

Теперь играть можно на геймпаде и Steam Deck

И, конечно же, проведен баг-фикс

А вы готовы к путешествию на Алтай? Обновление уже доступно в Steam и VK Play.