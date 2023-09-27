Activision Blizzard сократила часть разработчиков Hearthstone ©

Компания Activision Blizzard провела ряд увольнений в команде разработчиков Hearthstone, очевидно, в рамках внутренней реструктуризации, направленной на изменение организации работы команды.

Новость особенно поразительна тем, что в числе уволенных оказались несколько давних разработчиков, внесших ключевой вклад в успех карточной игры, но маневр Activision Blizzard, очевидно, не был направлен на эти элементы.

В заявлении, направленном в редакцию Kotaku, которая обратилась за разъяснениями по этому поводу, компания говорит об "организационных изменениях в команде Hearthstone", в результате которых "небольшая группа разработчиков стала ненужной".

По имеющимся данным, этот шаг издателя затронул около 10 сотрудников, многие из которых уже заранее знали об этом. Однако, судя по всему, Hearthstone находится в очень хорошем состоянии, поэтому сокращение персонала не связано с какими-либо проблемами в плане коммерческих показателей игры.