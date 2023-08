Дополнение Arms Against Tyranny для Hearts of Iron 4 получило новый трейлер и дату выхода ©

Arms Against Tyranny — это новое дополнение для Hearts of Iron IV, признанной критиками и самой продаваемой крупной стратегической военной игры от Paradox Interactive, действие которой разворачивается во время Второй мировой войны. В Arms Against Tyranny игроки могут глубже погрузиться в историю, играя в Данию, Финляндию, Норвегию и Швецию. Зимняя война Финляндии против Советского Союза занимает центральное место, когда вы пытаетесь мобилизовать малонаселенную страну, чтобы защитить родину от почти невероятных препятствий.

Hearts of Iron IV: Arms Against Tyranny выходит 10 октября.

Особенности Hearts of Iron IV: Arms Against Tyranny включают в себя:

Новое финское национальное дерево фокусов: пройдите по дипломатическому канату демократической страны, оказавшейся в ловушке между угрозами, создайте боеспособную оборонительную армию или выберите альтернативные исторические пути сотрудничества с соседними тиранами.

Новое шведское национальное дерево фокусов: богатая ресурсами и отчаянно независимая Швеция может стать центром объединенного скандинавского сопротивления или союзником, способным изменить правила игры в продолжающейся битве идеологий.

Новые датские и норвежские фокусные деревья: Оглядываясь назад, можете ли вы подготовить эти маленькие народы к буре войны, которая вот-вот обрушится на их берега?

Военно-промышленные организации: настраивайте свою военную промышленность, поощряя национальные корпорации специализироваться на типах оружия и технологий, которые вы хотите использовать в своих вооруженных силах.

Международный рынок вооружений: станьте интендантом мира, продавая оружие и снаряжение воюющим странам, получая взамен мощности гражданских заводов.

И еще: новое оформление юнитов, 10 новых песен, кастомизация юнитов спецназа и большая специализация дивизии.

Выход Arms Against Tyranny будет сопровождаться крупным бесплатным обновлением Hearts of Iron IV, доступным для всех игроков Hearts of Iron. Это обновление включает в себя бесплатные изменения в историческом дереве национальных фокусов Финляндии.