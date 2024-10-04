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Hearts of Iron 4 06.06.2016
Стратегия, Глобальная стратегия
9.1 3 786 оценок

Hearts of Iron 4 получит дополнение Gotterdammerung в ноябре

butcher69
Новости

Paradox Interactive анонсировала новое дополнение для Hearts of Iron IV под названием Götterdämmerung. Выпуск дополнения, сосредоточенного на Германии и других странах, запланирован на 14 ноября. Среди главных нововведений — супероружие, новые военные механики и переработанные фокусы для некоторых стран.

Götterdämmerung добавляет проекты экспериментальных разработок, связывая существующую систему исследований с новой механикой супероружия. Военные налёты станут важным элементом игры, служа противодействием вражеским разработкам. Германия получит полностью переработанное дерево фокусов, включая исторические и альтернативные пути развития. Также переработке подвергнутся Австрия, Венгрия, Бельгия и Конго.

В течение шести недель разработчики будут делиться подробностями в дневниках разработчиков, рассказывая о новых функциях и механиках Götterdämmerung.

13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
антон фекалис

прогрев гоев идёт своим чередом. Тупо взяли мод из мастерской присыпав сверху ценником

8
Ingvarr Kai

Если кому-то интересно, «Götterdämmerung» в переводе - «Сумерки богов».

4
ilizard333

А мне интересно а причем тут Конго то

2
LW_ToPHAdo

Марионетка Бельгии, а так же в истории от туда брали уран для первой ядерной бомбы США все таки вундерваффе добавляют.

1
Djfkrbs

самая главная страна в вм2 наконецто получит обнову

1
ked1993

нужно вызывать Бласковица.=)

0
JackSirris

Интересно, про Японию они вспомнят когда-нить, нет? Её нетронутое едва ли не со времён релиза дерево фокусов прямо кричит, что надо бы чо-то с ним сделать.

0
LW_ToPHAdo

так герма Штаты и Франция(если не ошибаюсь Францию не реворкали) тоже, просто нужно ждать.

0
VanRaygo

Хрена се Веймарская республика жестит. Ядерную бомбу сбросили. Это получается что нацисты лучше них? Гитлера на них нет.

0
Imperator Palpatin

Это скорее всего путь с возвращением Кайзера и Германской империи иак флаги имперские.

0
FranticUrbano

КОГДА ТОРРЕНТ

0
bubenson

3 шка была шикарна. В 4ку даже желания нет играть.

-4
LW_ToPHAdo

а смысле ты высрал коммент под длс для 4-ки?

0