Hearts of Iron 4 получит дополнение Gotterdammerung в ноябре

Paradox Interactive анонсировала новое дополнение для Hearts of Iron IV под названием Götterdämmerung. Выпуск дополнения, сосредоточенного на Германии и других странах, запланирован на 14 ноября. Среди главных нововведений — супероружие, новые военные механики и переработанные фокусы для некоторых стран.

Götterdämmerung добавляет проекты экспериментальных разработок, связывая существующую систему исследований с новой механикой супероружия. Военные налёты станут важным элементом игры, служа противодействием вражеским разработкам. Германия получит полностью переработанное дерево фокусов, включая исторические и альтернативные пути развития. Также переработке подвергнутся Австрия, Венгрия, Бельгия и Конго.

В течение шести недель разработчики будут делиться подробностями в дневниках разработчиков, рассказывая о новых функциях и механиках Götterdämmerung.