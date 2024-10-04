Hearts of Iron 4 получит дополнение Gotterdammerung в ноябре

Paradox Interactive анонсировала новое дополнение для Hearts of Iron IV под названием Götterdämmerung. Выпуск дополнения, сосредоточенного на Германии и других странах, запланирован на 14 ноября. Среди главных нововведений — супероружие, новые военные механики и переработанные фокусы для некоторых стран.
Götterdämmerung добавляет проекты экспериментальных разработок, связывая существующую систему исследований с новой механикой супероружия. Военные налёты станут важным элементом игры, служа противодействием вражеским разработкам. Германия получит полностью переработанное дерево фокусов, включая исторические и альтернативные пути развития. Также переработке подвергнутся Австрия, Венгрия, Бельгия и Конго.
В течение шести недель разработчики будут делиться подробностями в дневниках разработчиков, рассказывая о новых функциях и механиках Götterdämmerung.
прогрев гоев идёт своим чередом. Тупо взяли мод из мастерской присыпав сверху ценником
Если кому-то интересно, «Götterdämmerung» в переводе - «Сумерки богов».
А мне интересно а причем тут Конго то
Марионетка Бельгии, а так же в истории от туда брали уран для первой ядерной бомбы США все таки вундерваффе добавляют.
самая главная страна в вм2 наконецто получит обнову
нужно вызывать Бласковица.=)
Интересно, про Японию они вспомнят когда-нить, нет? Её нетронутое едва ли не со времён релиза дерево фокусов прямо кричит, что надо бы чо-то с ним сделать.
так герма Штаты и Франция(если не ошибаюсь Францию не реворкали) тоже, просто нужно ждать.
Хрена се Веймарская республика жестит. Ядерную бомбу сбросили. Это получается что нацисты лучше них? Гитлера на них нет.
Это скорее всего путь с возвращением Кайзера и Германской империи иак флаги имперские.
КОГДА ТОРРЕНТ
3 шка была шикарна. В 4ку даже желания нет играть.
а смысле ты высрал коммент под длс для 4-ки?