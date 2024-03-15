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Hearts of Iron 4 06.06.2016
Стратегия, Глобальная стратегия
9.1 2 773 оценки

В честь весенней распродажи в Steam издательство Paradox бесплатно отдает 3 DLC для Hearts of Iron 4

Gruz_
Новости

Вчера в Steam стартовала большая весенняя распродажа. В честь этого события Paradox Interactive приготовила приятный сюрприз для всех поклонников стратегий. Любой из владельцев Hearts of Iron IV может совершенно бесплатно получить в Steam сразу три дополнения: Hearts of Iron IV: Death or Dishonor , Hearts of Iron IV: Together for Victory и Hearts of Iron IV: Waking the Tiger.

Для того чтобы получить на свой аккаунт все три указанных дополнения, вам необходимо обладать базовой версией Hearts of Iron IV в Steam. При этом стоит отметить, что данное предложение будет действовать до 21 марта.

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