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Hela 2025 г.
Адвенчура, Логические, Инди, От третьего лица
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Авторы Unravel выпустят Hela - скандинавское приключение про мышонка

Simple Jack

Knights Peak и студия Windup Games, основанная бывшими авторами Unravel, показали новый трейлер Hela. В центре сюжета мышонок, который отправляется на поиски приключений среди живописных скандинавских пейзажей.

Храбрый зверек пошел в путешествие для сбора ингредиентов для магического зелья. Хозяйка мышонка, добрая волшебница, заболела, поэтому протагонист намеревается исцелить ее.

В Hela игроки будут исследовать потрясающие виды: зелёные леса и крутые горные тропы, волшебные чащи и тихие озёра. Кроме того, геймплей позволяет летать, собирать предметы, решать головоломки и преодолевать испытания природы.

Авторы отмечают, что в Hela игроки смогут делать добрые дела и видеть, как они сказываются на героях, других персонажах и окружающем мире. Еще разработчики обещают реалистичную физику и кооператив — как сетевой, так и локальный.

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Hela выйдет на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series X|S. Точная дата релиза пока не называется.

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