Демоверсия Hell Is Us получила довольно теплый прием в Steam

Вчера студия Rogue Factor и Nacon выпустили первую демоверсию Hell Is Us - приключенческой экшен-игры, события которой разворачиваются в необычном открытом мире, где сочетаются элементы современности и фэнтези.
Читая отзывы игроков на форумах Steam, становится ясно, что демка была принята довольно тепло, хотя о восхищении речи не идет. Игрокам определенно понравилась атмосфера и интересно проработанный мир. Неплохое впечатление произвела и боевая система, правда, некоторые отмечают, что она все еще нуждается в доработке, чтобы удары казались более мощными. А еще не помешало бы увеличить разнообразие врагов и улучшить анимацию.
При этом в демке наблюдаются различные технические проблемы В первую очередь, на картах Nvidia GeForce 40 и 50 серий наблюдается тенденция к зависанию при просмотре вступительного ролика. Разработчики работают над исправлением, а пока рекомендуют снизить настройки графики и отключить апскейлинг (DLSS, FSR и XeSS). Эта ошибка затрагивает только этот ролик, поэтому, как только он закончится и мы начнем игровой процесс, мы сможем вернуться в меню, повысить настройки и включить апскейлинг.
Вчерашний рекорд по активности игравших одновременно в Steam - 3748 игроков, - солидный результат.
Демоверсия также дает возможность проверить оптимизацию. Большинство отзывов в Steam об оптимизации демо-версии весьма положительные, что особенно важно, поскольку игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, который испытывает проблемы с производительностью в играх с открытым миром.
Hell Is Us выйдет как на ПК и консолях, а релиз запланирован на 4 сентября этого года.
4 раза вылетела, удалил, даже не посмотрел толком
анимации гов№
Атмосфера и музыка норм, анимации персонажа в геймплее это конечно караул, полчаса по лесу побегал и снёс.
Индюшатина помойная
Хрень полная! Даже и близко не стоит с доставщиком яндекс еды от Кодзимы! Дошёл до белых призраков или как их называют,они настолько унылы и скучны,что я их тупо пробегать стал,потому что,боёвка с ними так же уныла и скучна,потом добежал до какой то башни на улице,где два белых призрака с клешнями и снёс демку! Потому что тупо здоровье у тебя даже не регениться и если подох,то начинаешь с последнего сохранения! Это вообще,какой век игр? Такая дичь была в начале 2000-х годов и то не во всех играх! А в 2025 году,это уже лютый зашквар,позор и дичь! Как вы поняли,я даже это с торрента качать не буду,когда игра выйдет в полной версии!
Ну атмосфера необычная, графон не некстген конечно
прошел все гладко никаких проблем,понравилась
Игра выглядит очень даже атмосферная мне в каком то роде понравилось, но анимации это просто пипец.