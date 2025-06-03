Демоверсия Hell Is Us получила довольно теплый прием в Steam

Вчера студия Rogue Factor и Nacon выпустили первую демоверсию Hell Is Us - приключенческой экшен-игры, события которой разворачиваются в необычном открытом мире, где сочетаются элементы современности и фэнтези.

Читая отзывы игроков на форумах Steam, становится ясно, что демка была принята довольно тепло, хотя о восхищении речи не идет. Игрокам определенно понравилась атмосфера и интересно проработанный мир. Неплохое впечатление произвела и боевая система, правда, некоторые отмечают, что она все еще нуждается в доработке, чтобы удары казались более мощными. А еще не помешало бы увеличить разнообразие врагов и улучшить анимацию.

При этом в демке наблюдаются различные технические проблемы В первую очередь, на картах Nvidia GeForce 40 и 50 серий наблюдается тенденция к зависанию при просмотре вступительного ролика. Разработчики работают над исправлением, а пока рекомендуют снизить настройки графики и отключить апскейлинг (DLSS, FSR и XeSS). Эта ошибка затрагивает только этот ролик, поэтому, как только он закончится и мы начнем игровой процесс, мы сможем вернуться в меню, повысить настройки и включить апскейлинг.

Вчерашний рекорд по активности игравших одновременно в Steam - 3748 игроков, - солидный результат.

Демоверсия также дает возможность проверить оптимизацию. Большинство отзывов в Steam об оптимизации демо-версии весьма положительные, что особенно важно, поскольку игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, который испытывает проблемы с производительностью в играх с открытым миром.

Hell Is Us выйдет как на ПК и консолях, а релиз запланирован на 4 сентября этого года.