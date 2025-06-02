Hell is Us будет доступной игрой с настройкой сложности

С самого начала анонса Hell is Us казалась еще одной игрой в жанре souls, которая может стать для одних геймеров чем-то приятным, но в то же время для других - негативным.

В итоге разработчики Rogue Factor решили прокомментировать эту тему и рассказали, что Hell is Us на самом деле будет доступной игрой для всех типов игроков за счет трех уровней сложности, которые можно выбрать в самом начале приключения и менять в любой момент.

Независимо от того, хотите ли вы пройти игру ради сюжета и исследования или ищете интенсивных боевых испытаний, Hell is Us подстроится под ваш стиль. Даже в толерантном режиме таится опасность, а в безжалостном режиме выживут только самые подготовленные».

Кроме этого, Rogue Factor отметила наличие дополнительных опций, таких как возможность изменять количество жизней врагов и наносимый ими урон, а также агрессию противников - уменьшать или увеличивать ее. Еще в Hell is Us реализована возможность выбора меры наказания за смерть, то есть вы можете выбрать, сбрасывать ли врагов и опыт, полученный с последнего сохранения, после смерти персонажа.

Hell is Us выйдет 4 сентября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.