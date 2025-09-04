Мрачный приключенческий экшен Hell is Us получил атмосферный релизный трейлер

Сегодня состоится релиз Hell is Us, амбициозной приключенческой игры от студии Rogue Factor и издателя NACON, доступная на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store). Проект отличается уникальной философией «player-plattering», доверяя игрокам самостоятельно исследовать мир без подсказок, маркеров или дневников квестов. Каждый уголок Хадеи наполнен секретами и историей, которые предстоит открыть с помощью любопытства и инстинктов.

Сюжет разворачивается в загадочной стране Хадее, разорённой гражданской войной. Главный герой Реми был вывезен родителями из родной страны в детстве, а теперь возвращается как миротворец. Его миссия — раскрыть тайны собственного происхождения и причины, по которым родители оставили его. На фоне войны Реми сталкивается с таинственным явлением под названием «Бедствие», порождающим странных существ, напоминающих древние надгробия и памятники, которые станут его постоянными противниками на пути.

Боевые элементы в Hell is Us органично вплетены в исследование мира. Игра не позиционируется как «Souls-подобная», однако система боя предлагает глубокую механику и сбалансированную сложность. Игроки смогут использовать разнообразное оружие, навыки и поддержку KAPI — дрона, способного отвлекать врагов или активировать специальные атаки, что делает каждую схватку насыщенной и стратегически значимой.

Генеральный директор Rogue Factor Ив Бордело отметил: «Сегодняшний выпуск Hell is Us знаменует собой поворотный момент для нашей студии. Этот проект стал возможен благодаря нашей команде из 55 человек и поддержке NACON. Мы стремимся предложить игрокам зрелый, увлекательный и запоминающийся опыт». Креативный директор Джонатан Жак-Беллетет добавил: «Мы надеемся, что игроки будут наслаждаться исследованием мира так же, как мы наслаждались его созданием».