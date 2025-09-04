ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.1 157 оценок

Мрачный приключенческий экшен Hell is Us получил атмосферный релизный трейлер

butcher69 butcher69

Сегодня состоится релиз Hell is Us, амбициозной приключенческой игры от студии Rogue Factor и издателя NACON, доступная на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store). Проект отличается уникальной философией «player-plattering», доверяя игрокам самостоятельно исследовать мир без подсказок, маркеров или дневников квестов. Каждый уголок Хадеи наполнен секретами и историей, которые предстоит открыть с помощью любопытства и инстинктов.

Сюжет разворачивается в загадочной стране Хадее, разорённой гражданской войной. Главный герой Реми был вывезен родителями из родной страны в детстве, а теперь возвращается как миротворец. Его миссия — раскрыть тайны собственного происхождения и причины, по которым родители оставили его. На фоне войны Реми сталкивается с таинственным явлением под названием «Бедствие», порождающим странных существ, напоминающих древние надгробия и памятники, которые станут его постоянными противниками на пути.

Боевые элементы в Hell is Us органично вплетены в исследование мира. Игра не позиционируется как «Souls-подобная», однако система боя предлагает глубокую механику и сбалансированную сложность. Игроки смогут использовать разнообразное оружие, навыки и поддержку KAPI — дрона, способного отвлекать врагов или активировать специальные атаки, что делает каждую схватку насыщенной и стратегически значимой.

Генеральный директор Rogue Factor Ив Бордело отметил: «Сегодняшний выпуск Hell is Us знаменует собой поворотный момент для нашей студии. Этот проект стал возможен благодаря нашей команде из 55 человек и поддержке NACON. Мы стремимся предложить игрокам зрелый, увлекательный и запоминающийся опыт». Креативный директор Джонатан Жак-Беллетет добавил: «Мы надеемся, что игроки будут наслаждаться исследованием мира так же, как мы наслаждались его созданием».

6
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Jesse Faden

Ну вот вроде игра интересна, и есть за что зацепиться, но вот что-то враги/мобы, как-то выбиваются из общего фона игры, своей стилистикой дизайном. Даже кажется, что они как-то "просто" сделаны, может, конечно в игре эту задумку объяснят. Правда пресса, тоже делала внимание на слабости врагов в игре

2
xmyr4ik

Слабость врагов по дизайну или по геймплею ?

Кошачий комочек xmyr4ik

дизайн типо смотришь и такой вааауууууууу

1
askazanov

Опять бред какой-то, а не игра - кругом технологии, а мужик с палками бегает , вместо нормальных пушек )

2
Neko-Aheron

Поиграл я в эту игру головоломку с соул лайк элементами: вначале интересно, потом скучно. Сюжет не цепляет, боссов всего 2

1
211186

Православные сабы есть?

Mad_cloud

Оптимизацию завезли ?

Scorpion_GamePlay

"экшен" да уж, написал бы соуслайк яб даже не кликал.