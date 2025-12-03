Hell Let Loose получила масштабное обновление с картой "Смоленск"

Студия Expression Games продолжает поддерживать тактический шутер Hell Let Loose, одновременно работая над сиквелом Hell Let Loose Vietnam. Сегодня вышло крупное обновление 19, главным нововведением которого стала новая карта «Смоленск», посвящённая городским боям на Восточном фронте Второй мировой войны. По словам разработчиков, это самая большая городская карта в истории игры, где встретятся немецкие и советские войска, предлагая игрокам уникальный опыт стратегического и командного взаимодействия в плотной городской среде.

Помимо новой локации, обновление включает широкий набор улучшений игрового процесса. Особенно стоит отметить переработку работы артиллерии и добавление новых самоходных артиллерийских установок (САУ), что существенно расширяет тактические возможности команд. Разработчики также оптимизировали баланс оружия, внесли исправления багов и улучшили общую стабильность серверов, обеспечивая более плавный и увлекательный геймплей. Полный список изменений доступен на официальном сайте игры.

Выход обновления 19 подтверждает, что команда Expression Games не забросила поддержку оригинальной игры, несмотря на активную разработку сиквела. Hell Let Loose остаётся актуальной платформой для фанатов исторических тактических шутеров, предоставляя новые карты и механики, которые делают каждую битву насыщенной и стратегически интересной.