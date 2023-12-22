Разработчики Hell Let Loose поделились планами на 2024 год

Разработчики тактического шутера Hell Let Loose опубликовали последний дневник разработчиков за этот год. Из него мы узнали, какие изменения получит игра в 2024 году.

На данный момент о будущем игры известно лишь несколько деталей. Больше подробностей мы узнаем в начале следующего года, когда будет обнародована дорожная карта.

Hell Let Loose получит новую карту под названием Mortain. Это французский город, разрушенный после операции "Люттих", с разрушенными зданиями, включая отель De La Poste. Здесь есть горные склоны и лесные массивы, которые можно будет использовать во время сражений благодаря возможности маскировки. Карта будет доступна в режимах Offensive и Warfare.

В отношении этой карты было сказано, что новые лесные массивы будут более детализированными, но это не приведет к снижению производительности. Кроме того, исторические локации на Мортейне будут воспроизведены максимально точно.

Разработчики введут в игру дополнительную униформу, танк Crusader Mark III и гранату No.82 (Gammon Bomb).

Элементы пользовательского интерфейса будут существенно изменены, чтобы новичкам было проще ориентироваться в начале игры. Тактическая карта станет более понятной, разработчики также работают над улучшением полевого руководства.

Некоторые графические элементы будут переработаны. Например, будет улучшен внешний вид мокрых дорог и огня.

Таким образом, Hell Let Loose получит множество значительных изменений. Скорее всего, это реакция разработчиков на недавний худший период игры. Тенденция к снижению числа активных игроков наблюдается уже давно. Сейчас в игру одновременно играют в среднем от 4 до 10 тысяч человек (по данным SteamDB), в то время как всего несколько месяцев назад мы наблюдали 10-17 тысяч игроков одновременно.

Разработчики в основном стремятся привлечь новую аудиторию, о чем свидетельствуют анонсированные изменения интерфейса. Также они хотят вернуть доверие старых фанатов, которые, возможно, были разочарованы недавними обновлениями, наполненными ошибками (и катастрофическим трейлером).

Стоит отметить, что оригинальный разработчик Hell Let Loose - Black Matter - уже некоторое время не занимается разработкой. Team17 назначила для этой цели совершенно новую команду, и город Мортайн станет первой картой в игре, которую полностью с нуля обработала последняя команда.