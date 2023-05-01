Hellblade: Senua's Sacrifice 08.08.2017
7.9 1 230 оценок

Новая демонстрация русской локализации Hellblade: Senua's Sacrifice

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butcher69
Новости

А вот это уже кое-что неожиданное. Куратор русской озвучки Hellblade: Senua's Sacrifice Максим Кулаков вышел на связь с общественностью и рассказал о причинах такой серьезной задержки релиза долгожданной локализации.

Проект вполне жив. По ряду причин мне пришлось провести пару лет не у компа и вообще далеко от возможности трудиться над локализацией, но это совсем другая история. Однако сейчас работа вернулась к более или менее активной фазе, и уже далеко не только моими усилиями. Мы с пацанами из GamesVoice вполне решительно настроены всё это дело допилить. Увы, у нас всё ещё нет чёткого и уверенного ответа на вопрос "когда?", но мы изо всех сил решаем этот вопрос

Так же был представлен кусочек ранее нигде ещё не показанного материала, который хоть и содержит толику спойлера, но всё же иллюстрирует прогресс.

Трейлеры
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Taicho

Нифига себе, Кулаков жив!

2
морковняк

дежавю

0
Dmitriy_1981

зачем?... Там текста несколько эмоциональных выражений и фоновый пересказ мифов "Старшей Эдды", если активировать камни. Русский язык там просто не нужен

-3
caramba1999

Нужен. Что быпонять идею шизофрении, она этим и феномена льна, от слова феминизм, сильная но зависимая.от этой игры я отходил 3 дня. Атмосфера ши кака рная

0
Well-offZin

Игра от этого не станет менее унылой и однобразной скукотой, надеюсь вторая часть будет разнообразнее, потому что общая стилистика и атмосфера у игры хороши!

-4