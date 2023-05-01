Новая демонстрация русской локализации Hellblade: Senua's Sacrifice ©

А вот это уже кое-что неожиданное. Куратор русской озвучки Hellblade: Senua's Sacrifice Максим Кулаков вышел на связь с общественностью и рассказал о причинах такой серьезной задержки релиза долгожданной локализации.

Проект вполне жив. По ряду причин мне пришлось провести пару лет не у компа и вообще далеко от возможности трудиться над локализацией, но это совсем другая история. Однако сейчас работа вернулась к более или менее активной фазе, и уже далеко не только моими усилиями. Мы с пацанами из GamesVoice вполне решительно настроены всё это дело допилить. Увы, у нас всё ещё нет чёткого и уверенного ответа на вопрос "когда?", но мы изо всех сил решаем этот вопрос

Так же был представлен кусочек ранее нигде ещё не показанного материала, который хоть и содержит толику спойлера, но всё же иллюстрирует прогресс.