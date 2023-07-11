Геймплейный трейлер стильного экшена Hellboy: Web of Wyrd ©

Разработчики предстоящей игры Hellboy: Web of Wyrd представили первый геймплейный трейлер в котором можно увидеть некоторых врагов, игровой процесс и мир в стиле комиксов из этой грядущего экшен-рогалика. Титульного героя озвучил Лэнс Реддик незадолго до своей смерти.

Hellboy Web of Wyrd - это оригинальная история, созданная в сотрудничестве с Dark Horse Comics и создателем "Хеллбоя" Майком Миньолой. В игре Hellboy Web of Wyrd, когда пропадает агент B.P.R.D., Хеллбой отправляется на расследование, которое затягивает его в глубины Вирда.

Hellboy Web of Wyrd выйдет на ПК, Xbox Series X/S и Xbox One.