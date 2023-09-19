Первые 16 минут геймплея экшена Hellboy: Web of Wyrd ©

Портал IGN опубликовал новый геймплейный ролик экшена Hellboy: Web of Wyr, демонстрирущий 16 минута грядущего рогалика от третьего лица от разработчика Upstream Arcade в сотрудничестве с Dark Horse Comics и создателем Hellboy Майком Миньолой. Вам предстоит сразиться в чудовищных стычках лицом к лицу, нанося удары в ближнем и дальнем бою, чтобы сразиться со множеством все более кошмарных врагов.

Как и в комиксах, игра отправляет Хеллбоя в серию совершенно разных и совершенно уникальных приключений. Хотя эти истории существуют сами по себе, все они связаны с таинственным наследием Дома бабочек. Когда агент B.P.R.D. отправляется на разведку в особняк и тут же пропадает. Вам, Хеллбою, и вашей команде агентов Бюро предстоит найти пропавшего коллегу и раскрыть секреты Дома бабочек.

Hellboy: Web of Wyrd выйдет 4 октября для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.