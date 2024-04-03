Автоматоны в Helldivers 2 получили мощное подкрепление с выходом последнего патча

Последний патч Arrowhead Game Studios для Helldivers 2 содержит несколько значительных изменений, в том числе увеличение предельного уровня до 150, балансировку нескольких видов оружия и даже добавление метели и песчаной бури. Однако в нем также появилось несколько недокументированных новых врагов, в частности, для фракции Автоматонов.
Первый из них — тяжелый шагоход в стиле AT-AT из "Звёздных Войн". Вооруженный лазерными турелями он движется медленно, но несет тяжелые разрушения. Тяжелая броня повсюду, а легкодоступных вентиляционных отверстий для ее уничтожения, похоже, нет.
Вторым вариантом являются Автоматоны, описанные одним из пользователей Reddit как "тяжело бронированные летающие ракетные Разрушители с обычным Разрушителем, пристегнутым к другой стороне". Они стреляют залпами ракет и скорострельными лазерами".
Как ни крути, новые враги - это сила, с которой приходится считаться, что делает планеты Автоматонов гораздо более страшными. Остается только гадать, как будут обстоять дела с появлением Иллюминатов, о котором сообщалось в данных и на которого намекали в последних миссиях.