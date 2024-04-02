Для Helldivers 2 вышло крупное обновление с множеством исправлений и улучшений

Патч 01.000.200, вышедший на PlayStation 5 и PC через Steam, вносит изменения в баланс миссий, оружия, врагов и самих адских десантников, а также исправляет общие ошибки и улучшает стабильность.
С точки зрения геймплея, разработчик Arrowhead добавил два новых планетарных бедствия: метели и песчаные бури. Что касается баланса, то Arrowhead изменила тип миссии Retrieve Essential Personnel, переместив точки появления врагов дальше от цели, "чтобы у игроков было больше шансов защитить локацию". В миссии "Уничтожение командных бункеров" теперь больше точек достижения цели, потому что "раньше она была слишком легкой по сравнению с другими миссиями".
Что немаловажно, Arrowhead также вдвое снизила негативный эффект модификаторов операций, которые увеличивают время действия стратагем или время вызова.
Что касается врагов, то некоторые из них были ослаблены. Однако желчный титан больше не может быть оглушен. Сами Адские десантники получили улучшения: тяжелая и средняя броня стала лучше защищать их. А максимальный уровень был увеличен с 50 до 150.
И наконец, патч добавляет различные исправления сбоев и других ошибок. Полный список изменений патча 01.000.200 для Helldivers 2 можно посмотреть здесь.
Helldivers 2 стала одним из неожиданных хитов 2024 года с момента выхода в феврале,