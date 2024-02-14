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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.2 120 оценок

Для Helldivers 2 вышел патч 01.000.006

RedDay13
Новости

Разработчик Helldivers 2 Arrowhead Games Studios выпустил новый патч для решения ряда проблем с подбором игроков, производительностью и стабильностью, влияющих на популярный кооперативный шутер.

Патч 01.000.006 содержит ряд исправлений для сбоев, связанных с роликами, включая тот, который, как известно, возникал во время извлечения в самом конце миссии. Также были устранены другие сбои, связанные с функцией преобразования текста в речь и элементами меню.

Исправления:

  • Исправлен сбой, когда приложение закрывалось вскоре после запуска
  • Игра больше не вылетает во время ролика извлечения.
  • Профиль пользователя со слишком большим количеством друзей больше не вызывает сбой.
  • Исправлен сбой при использовании преобразования текста в речь во время ролика извлечения
  • Игра больше не вылетает, когда пользователи отключаются во время ролика присоединения.
  • Статус операции в сводке миссий больше не приводит к сбою.
  • Исправлены сбои, вызванные остаточными визуальными эффектами от отключенных игроков.
  • Исправлена нестабильность в упаковке игровых данных, которая приводила к увеличению размеров патчей.
  • Улучшено подключение к серверной части, что снижает вероятность отключения в миссиях.
  • Улучшен опыт подбора партнеров и вероятность успеха.

Ранее Helldivers 2 достигла еще одного рубежа вовлеченности, поскольку игра собрала больше 200 000 игроков играющих на пк. Helldivers 2 - крупнейшая игра Sony, когда-либо выходившая на ПК, которая даже превзошла God of War.

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