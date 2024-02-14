Для Helldivers 2 вышел патч 01.000.006

Разработчик Helldivers 2 Arrowhead Games Studios выпустил новый патч для решения ряда проблем с подбором игроков, производительностью и стабильностью, влияющих на популярный кооперативный шутер.
Патч 01.000.006 содержит ряд исправлений для сбоев, связанных с роликами, включая тот, который, как известно, возникал во время извлечения в самом конце миссии. Также были устранены другие сбои, связанные с функцией преобразования текста в речь и элементами меню.
Исправления:
- Исправлен сбой, когда приложение закрывалось вскоре после запуска
- Игра больше не вылетает во время ролика извлечения.
- Профиль пользователя со слишком большим количеством друзей больше не вызывает сбой.
- Исправлен сбой при использовании преобразования текста в речь во время ролика извлечения
- Игра больше не вылетает, когда пользователи отключаются во время ролика присоединения.
- Статус операции в сводке миссий больше не приводит к сбою.
- Исправлены сбои, вызванные остаточными визуальными эффектами от отключенных игроков.
- Исправлена нестабильность в упаковке игровых данных, которая приводила к увеличению размеров патчей.
- Улучшено подключение к серверной части, что снижает вероятность отключения в миссиях.
- Улучшен опыт подбора партнеров и вероятность успеха.
Ранее Helldivers 2 достигла еще одного рубежа вовлеченности, поскольку игра собрала больше 200 000 игроков играющих на пк. Helldivers 2 - крупнейшая игра Sony, когда-либо выходившая на ПК, которая даже превзошла God of War.
Только и это не помогло
с 10-го раза находит