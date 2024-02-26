Генеральный директор Helldivers 2 не считает DLSS "обязательной" технологией

Разработчики из студии Arrowhead Game при поддержке игрового подразделения Sony Interactive Entertainment выпустили Helldivers 2. Кооперативный шутер стал настоящим хитом этого месяца, демонстрируя рекордный онлайн и продажи. Проект заочно окрестили, как один из самых приятных сюрпризов 2024 года с отличной оптимизацией на ПК. Хоть у некоторых технических экспертов остались вопросы из-за отсутствия пресловутых технологий масштабирования наподобие DLSS и FSR 2, сами разработчики не считают их "обязательными" для внедрения.
В социальных сетях часть пользователей активно интересовались планами разработчиков Helldivers 2 на добавление новых функций в ПК-версию игры. Больше всего их интересовала вероятность появления технологии DLSS. Судя по всему, студия Arrowhead Game пока не планируют реализовывать подобных функций. Генеральный директор проекта, отвечая на вопрос игроков, отметил, что сейчас перед командой стоят более важные цели.
По словам ключевого руководителя Helldivers 2, DLSS "это крутая, но не обязательная технология". Команда разработчиков стремится самостоятельно оптимизировать проект, ведь с этим должным образом не справляется ни одной из доступных технологий. Кроме этого, авторы в разработке отдают предпочтение улучшению игрового процесса, а не включению в игру новых функций, которые могут быть доступны не всем.
Если у меня заканчивается время на код, я предпочитаю использовать его с пользой, сосредоточившись на основном игровом процессе, поскольку это самое важное для успеха игры.
— подытожил разработчик.
DLSS стал проклятьем каким-то. Все надеялись, что это возможность для владельцев бюджетных видюх поиграть на высоких настройках с нормальным ФПС, а оказалось это для владельцев предтоповых и даже топовых видеокарт возможность поиграть на высоких.
Лучше и не скажешь. Буквально "ты должен был бороться со злом, а не стать им".
При этом почти все забывают о том, что раз уж используется апскейлер, то это значит, что игра выводится в пониженном разрешении, а это в свою очередь означает, что нагрузка на проц нехило возрастает, что с нынешними тяжёлыми движками и убогими портами бывает критично.
Так dlss и был тем самым решением с самого начала, для того чтобы топы-предтопы тянули игры с RT в приемлемом фпс. Без этого они не тянули и все ныли, и МЕМили, что RTX on - FPS off
База, зеленый мусор для фанатиков шизов
зачем там вообще dlss или fsr, если технология масштабирования уже реализована в самой игре? Да и игра нормально оптимизирована с моим конфигом на максималках играю в нативе - даже в самых замесах тормоза не наблюдались. Вот с поиском игроков из за перегрузки серверов писец проблема - ее в первую очередь надо решать
Да пускай что угодно считает. Лишь бы добавлял длсс 3 и фср 3, а уж пользователи сами решат нужна им эта технология или нет
Это конечно хорошо, но боюсь в скором времени на эти мыльные костыли пересадят большинство геймеров и голос разума будет заглушен. Куртка главный виновник безусловно (уже продающий эксклюзивные костыли для карт за оверпрайс вместо реальной производительности), но АМД в этом плане не отстаёт, увы.
эти всякие костыли дожлжны быть обязательно необязательными. это же дичь полная когда на топ видюхе нужно включать апскейлы и генерацию кадров для комфортной игры. но люди покупают так что будут только больше борзеть что разработчики игр что производители железа
твои слова, да бо*гу в уши
Так как большинство издателей гонят в шею студии со сроками выхода и те, в свою очередь не успевают оптимизировать игры , длсс обязателен.