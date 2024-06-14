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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 116 оценок

Helldivers 2 не получит сюжетную кампанию

Simple Jack
Новости

Helldivers 2 по-прежнему остается успешной игрой с момента ее выхода во всем мире в феврале 2024 года. Она стала своего рода культовой сенсацией: миллионы игроков влились в игру, выпущенную на PlayStation 5 и ПК в начале года. Она была расценена как сенсация, предлагая беспрецедентные многопользовательские развлечения и постоянные обновления от Arrowhead Studios, разработчика игры.

Недавно снова всплыла тема сюжетного режима Helldivers 2. Его нет в игре, и, учитывая последние настроения, маловероятно, что он когда-нибудь станет чем-то особенным.

В Твиттере один обнадеживающий пользователь задал вопрос генеральному директору Arrowhead Studios, спросив, сможет ли команда создать для игры сюжетный режим «с эпическими моментами и трагическими сценами». К несчастью для тех, кто все еще надеется, что в «Helldivers 2» появится более глубокое повествование, генеральный директор Arrowhead ответил окончательным заявлением:

"Не получится. Извини, бро. Это как создать полностью новую игру".

В Helldivers 2 можно играть в одиночку, но в настоящее время это не рекомендуется из-за огромной сложности игры и присущих ей проблем. Он был создан для командной игры.

Как и в случае с сюжетным режимом, маловероятно, что Arrowhead Studios когда-либо внедрит в игру эксклюзивный одиночный режим, поскольку это потребует переписывания того, как ведет себя игра и как работает бой, и вопрос в том, стоят ли вложения вложений. награда.

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-2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ivan41kds

в целом ожидаемо. эта игра создана для коопа, все же игра сервис

3
WerGC

в Division есть,все в желании

0
ckott4 WerGC

В отряде самоубийц тоже есть, и желание было

-1
Ditalide WerGC

Сюжет в the division - проходняк

0
WerGC Ditalide

кому как

0
WerGC ckott4

отряд самоубийц вообще печальная история

0
Cornodavr

"вопрос в том, стоят ли вложения вложений. награда." Редактор на перекур ушёл?

0
Jarvis666

А, они надеются кормитя до конца жизни от HD 2? Как бы игра уже потеряла треть игроков, а через лет 5 о ней даже и не вспомнят.

0