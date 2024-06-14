Helldivers 2 не получит сюжетную кампанию

Helldivers 2 по-прежнему остается успешной игрой с момента ее выхода во всем мире в феврале 2024 года. Она стала своего рода культовой сенсацией: миллионы игроков влились в игру, выпущенную на PlayStation 5 и ПК в начале года. Она была расценена как сенсация, предлагая беспрецедентные многопользовательские развлечения и постоянные обновления от Arrowhead Studios, разработчика игры.
Недавно снова всплыла тема сюжетного режима Helldivers 2. Его нет в игре, и, учитывая последние настроения, маловероятно, что он когда-нибудь станет чем-то особенным.
В Твиттере один обнадеживающий пользователь задал вопрос генеральному директору Arrowhead Studios, спросив, сможет ли команда создать для игры сюжетный режим «с эпическими моментами и трагическими сценами». К несчастью для тех, кто все еще надеется, что в «Helldivers 2» появится более глубокое повествование, генеральный директор Arrowhead ответил окончательным заявлением:
"Не получится. Извини, бро. Это как создать полностью новую игру".
В Helldivers 2 можно играть в одиночку, но в настоящее время это не рекомендуется из-за огромной сложности игры и присущих ей проблем. Он был создан для командной игры.
Как и в случае с сюжетным режимом, маловероятно, что Arrowhead Studios когда-либо внедрит в игру эксклюзивный одиночный режим, поскольку это потребует переписывания того, как ведет себя игра и как работает бой, и вопрос в том, стоят ли вложения вложений. награда.
в целом ожидаемо. эта игра создана для коопа, все же игра сервис
в Division есть,все в желании
В отряде самоубийц тоже есть, и желание было
Сюжет в the division - проходняк
кому как
отряд самоубийц вообще печальная история
"вопрос в том, стоят ли вложения вложений. награда." Редактор на перекур ушёл?
А, они надеются кормитя до конца жизни от HD 2? Как бы игра уже потеряла треть игроков, а через лет 5 о ней даже и не вспомнят.