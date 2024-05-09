Helldivers 2 пока не вернут в продажу во всех регионах на ПК, но руководитель студии продолжает вести переговоры

Как вы возможно знаете, 5 мая покупка ПК-версии Helldivers 2 стала недоступной в более чем 170 странах. Причиной этому стал крупный скандал вокруг требования привязки PSN-аккаунта к Steam-версии и отсутствия возможности их сделать в этих регионах.
Несмотря на то, что Sony уже отменила обязательную привязку аккаунтов PlayStation Network, возобновление продаж в проблемных регионах пока не произошло.
Руководитель студии Arrowhead, Йохан Пилестедт, заявил, что в ближайшее время глобального релиза PC-версии Helldivers 2 ожидать не стоит.
Я общаюсь с партнерами из Valve и PlayStation, настаивая на том, чтобы ограничение было отменено. Потребовались титанические усилия, чтобы добиться отмены использования аккаунтов [PSN], но я не успокоюсь, пока игра не будет доступна везде.
Предположительно, одна из сторон (Sony или Valve) опасается, что проблемы с аккаунтами PSN не решены окончательно.
Да потому что они не отказались от привязки, просто отложили эту задумку
Победа демократии всего на пол гемморойной шишечки.
Их победа
Кажется все забыли, что не стоит делать поспешных выводов. Разве не очевидно, что сони, якобы отступило, а игроки, такие доверчивые, начали возвращать рейтинг. Может и ерунду скажу, но у корпораций есть чувачеллы, которые совместными действиями с сони, ввыпускают новость, что отступили, а чувачеллы разносят клич в каждый самовар и призывают топить рейтинг игры вверх. Это не заговор, это стратегия.