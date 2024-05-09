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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 002 оценки

Helldivers 2 пока не вернут в продажу во всех регионах на ПК, но руководитель студии продолжает вести переговоры

butcher69
Новости

Как вы возможно знаете, 5 мая покупка ПК-версии Helldivers 2 стала недоступной в более чем 170 странах. Причиной этому стал крупный скандал вокруг требования привязки PSN-аккаунта к Steam-версии и отсутствия возможности их сделать в этих регионах.

Несмотря на то, что Sony уже отменила обязательную привязку аккаунтов PlayStation Network, возобновление продаж в проблемных регионах пока не произошло.

Руководитель студии Arrowhead, Йохан Пилестедт, заявил, что в ближайшее время глобального релиза PC-версии Helldivers 2 ожидать не стоит.

Я общаюсь с партнерами из Valve и PlayStation, настаивая на том, чтобы ограничение было отменено. Потребовались титанические усилия, чтобы добиться отмены использования аккаунтов [PSN], но я не успокоюсь, пока игра не будет доступна везде.

Предположительно, одна из сторон (Sony или Valve) опасается, что проблемы с аккаунтами PSN не решены окончательно.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kamishini1993

Да потому что они не отказались от привязки, просто отложили эту задумку

2
Yoshemitsu

Победа демократии всего на пол гемморойной шишечки.

1
[mlp] Flame Dust

Их победа

0
Simulyant

Кажется все забыли, что не стоит делать поспешных выводов. Разве не очевидно, что сони, якобы отступило, а игроки, такие доверчивые, начали возвращать рейтинг. Может и ерунду скажу, но у корпораций есть чувачеллы, которые совместными действиями с сони, ввыпускают новость, что отступили, а чувачеллы разносят клич в каждый самовар и призывают топить рейтинг игры вверх. Это не заговор, это стратегия.

0