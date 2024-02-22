Helldivers 2 получил патч 1.000.11

Разработчик Helldivers 2 Arrowhead выпустил еще один патч для игры, на этот раз устраняющий одну из ключевых проблем, которая привела к громким проблемам с сервером.
Arrowhead устранила проблему с помощью патча 1.000.11 для PlayStation 5 и ПК, добавив функциональность, которая возвращает игроков, которые бездействуют в течение 15 минут, на титульный экран. В другом месте есть ряд исправлений стабильности и сбоев, включая исправление страшной проблемы ‘зависания при размораживании’.
Исправления:
- Исправлены множественные сбои, срабатывавшие при присоединении к кораблям других игроков
- Исправлен сбой, срабатывавший при выходе из рекламы
- Исправлен сбой, срабатывавший, когда игроки покидали сессию во время активных бомбардировок
- Исправлена ошибка, из-за которой онлайн-миссии на карте Galactic War нельзя было выбрать
- Исправлена проблема с GameGuard и шагом Steam “проверка целостности”
- Исправлена проблема с GameGuard и брандмауэром Windows
- Исправлена проблема, препятствующая доступу к панели управления кораблем
- Исправлена проблема, из-за которой игроки застревали при размораживании или во вступительном ролике корабля
- Исправлен сбой, срабатывавший при сбое процесса покупки суперкредитов
- Исправлен сбой, срабатывавший после последовательных попыток быстрой игры
- Реализована функция, которая возвращала игроков, которые бездействовали в течение 15 минут, на титульный экран
"отличный" патч! Раньше никого найти не мог, теперь даже в игру войти не могу...
"Сервера перегружены.Повторите попытку позже"
И так всё время
Возможность пропуска заставки убрали, всё коннектится за секунду, мб что-то с инетом