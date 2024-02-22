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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.8 202 оценки

Helldivers 2 получил патч 1.000.11

RedDay13
Новости

Разработчик Helldivers 2 Arrowhead выпустил еще один патч для игры, на этот раз устраняющий одну из ключевых проблем, которая привела к громким проблемам с сервером.

Arrowhead устранила проблему с помощью патча 1.000.11 для PlayStation 5 и ПК, добавив функциональность, которая возвращает игроков, которые бездействуют в течение 15 минут, на титульный экран. В другом месте есть ряд исправлений стабильности и сбоев, включая исправление страшной проблемы ‘зависания при размораживании’.

Исправления:

  • Исправлены множественные сбои, срабатывавшие при присоединении к кораблям других игроков
  • Исправлен сбой, срабатывавший при выходе из рекламы
  • Исправлен сбой, срабатывавший, когда игроки покидали сессию во время активных бомбардировок
  • Исправлена ошибка, из-за которой онлайн-миссии на карте Galactic War нельзя было выбрать
  • Исправлена проблема с GameGuard и шагом Steam “проверка целостности”
  • Исправлена проблема с GameGuard и брандмауэром Windows
  • Исправлена проблема, препятствующая доступу к панели управления кораблем
  • Исправлена проблема, из-за которой игроки застревали при размораживании или во вступительном ролике корабля
  • Исправлен сбой, срабатывавший при сбое процесса покупки суперкредитов
  • Исправлен сбой, срабатывавший после последовательных попыток быстрой игры
  • Реализована функция, которая возвращала игроков, которые бездействовали в течение 15 минут, на титульный экран
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MarlboroFF

"отличный" патч! Раньше никого найти не мог, теперь даже в игру войти не могу...

"Сервера перегружены.Повторите попытку позже"

И так всё время

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w0oozy

Возможность пропуска заставки убрали, всё коннектится за секунду, мб что-то с инетом

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