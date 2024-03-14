Helldivers 2 получила хвалебный трейлер с восторженными отзывами

Игра Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios пользуется огромным успехом, возглавляя чарты в Steam и продажи в PlayStation Store за февраль (а генеральный директор Йохан Пилестедт заявил о трех миллионах проданных копий). В связи с этим вполне уместно выпустить хвалебный трейлер, в котором рассказывается о том, как критики высоко оценили игру. Посмотрите его ниже.
Являясь продолжением шутера 2015 года, Helldivers 2 использует перспективу от третьего лица и гораздо более качественные визуальные эффекты. Но суть осталась прежней - высаживайтесь на планеты, занятые Терминидами и новыми Автоматонами, и уничтожайте их. Задачи варьируются от поднятия флагов Супер-Земля до уничтожения гнезд и фабрик.
Несмотря на некоторые проблемы с подбором игроков и серверами, Helldivers 2 получила множество обновлений и функций. Игра доступна для PS5 и PC.
Ну ещё бы игра очень крутая 😊 столько ржали с друзьями