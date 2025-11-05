Helldivers 2 получила обновление 4.1.1 с улучшением производительности

Студия Arrowhead продолжает активно поддерживать Helldivers 2 - разработчики выпустили обновление 4.1.1, основная цель которого - повысить стабильность игры и устранить ряд критических ошибок.

Патч устраняет несколько сбоев, включая вылеты при быстром подключении к недавно начавшимся матчам или использовании отдельных стратагем. Также исправлены редкие случаи, когда противники проваливались под землю, и ошибки, возникавшие при загрузке миссий или работе с меню настройки оружия.

Помимо этого, разработчики оптимизировали использование памяти и исправили непрогрузку текстур в PC-версии. Так же было улучшено отображение графики на некоторых типах планет и оптимизировано разрушение древесных объектов, что должно повысить производительность при массовых взрывах и боевых действиях.