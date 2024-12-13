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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.5 1 281 оценка

Командный шутер Helldivers 2 получил новое обновление с фракцией Иллюминатов

butcher69
Новости

На The Game Awards 2024 был представлен трейлер крупного обновления для Helldivers 2 под названием Omens of Tyranny. Это обновление, доступное для PC и PS5, неожиданно выходит прямо сейчас и привносит в игру новую вражескую фракцию — Иллюминатов.

Эта фракция, которая уже была представлена в первой игре серии, теперь возвращается в совершенно новом облике. В отличие от предыдущего изометрического шутера, Helldivers 2 предлагает захватывающий шутер от третьего лица, и Иллюминаты будут составлять серьезную угрозу для игроков.

Обновление включает новые уровни для совместных онлайн-приключений, где игрокам предстоит защищать колонии и сражаться с новыми врагами. В игре появятся новые механики, включая управление мощными FRV, которые помогут в борьбе с Иллюминатами. В обновлении также присутствуют элементы прогресса, добавляющие глубину игровому процессу.

Omens of Tyranny уже доступно для загрузки, так что фанаты Helldivers 2 могут немедленно отправиться в захватывающие городские войны на PS5 и PC.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
DezkQ

Гениально, ДЛЦ для дрочильни, когда вышла другая куда более время затратная...

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