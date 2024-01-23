Новый трейлер Helldivers 2 посвящен эпической галактической войне

Компания Sony и разработчик Arrowhead Studios опубликовали новую информацию о Helldivers 2, которая показывает, насколько грандиозной будет кампания в игре.
Основная кампания Helldivers 2, известная как "Галактическая война", заключается в том, что вы и ваши друзья будете выбирать миссии за военным столом и стратегически решать, какая цель является наиболее ценной.
Сначала вы выберете планету, а затем - операцию. Каждая операция состоит из трех миссий, и в каждой из них есть своя основная цель: например, вас могут попросить уничтожить врагов, уничтожить припасы или запустить ракеты.
Галактическая карта Helldivers 2 покажет вам, какие планеты являются приоритетными целями и где на каждой из них сейчас идет бой.
В Helldivers 2 есть два вида приказов: основные и личные. Первые - это крупные цели, за которые сражается все сообщество Helldivers 2, в то время как вторые - это более мелкие задачи, за которые вы и ваш отряд получите награду.
За выполнение миссий вы получаете различные ресурсы, которые можно использовать для улучшения корабля и себя, и, по словам Arrowhead, вы сможете создать снаряжение, соответствующее вашему стилю игры.
Интригует и то, что Arrowhead будет следить за тем, как игроки взаимодействуют с Галактической войной, и в зависимости от развития сюжета Helldivers 2 на игроков могут быть наложены положительные или отрицательные последствия.
жду