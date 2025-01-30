Поддержка Helldivers 2 продлится более 10 лет

Руководитель студии Arrowhead Шамс Джорджани дал ответ на вопрос, который волнует многих поклонников Helldivers 2: “Сколько времени проект будет получать поддержку новыми обновлениями?”. Он подчеркнул, что игра сможет оставаться актуальной до десяти лет, если игроки продолжат проявлять к ней интерес. В этом случае студия намерена выстраивать долгосрочные планы развития проекта:

Если мы сможем продержаться десять лет, то мы это сделаем

Кроме того, Джорджани прокомментировал уход творческого директора Helldivers 2 Йохана Пилестедта в бессрочный отпуск. По словам главы Arrowhead, этот шаг никак не отразится на процессе разработки игры. Хотя Пилестедт намерен работать над следующим проектом студии после своего возвращения.

Джорджани также отметил, что главная сила Пилестедта заключается в умении создавать игровые концепции с нуля. Его вклад был очень важен для достижения текущих высот Helldivers 2, однако успех проекта стал возможен благодаря усилиям всей команды разработчиков. Напомним, что в январе 2025 года компания Sony анонсировала создание экранизации Helldivers 2.