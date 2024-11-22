Продажи шутера Helldivers 2 перевалили за 15 миллионов копий

Helldivers 2 стала настоящей сенсацией 2024 года, стремительно завоевав внимание игроков и критиков. Разработанная Arrowhead Game Studios, эта многопользовательская игра-шутер не только получила стабильную поддержку после выхода, но и смогла привлечь впечатляющее количество игроков.

На церемонии Golden Joystick Awards игра одержала победу в четырёх престижных номинациях: «Лучшая игра года на консолях», «Лучшая многопользовательская игра», «Лучший трейлер» и «Выбор критиков». Во время награждения команда разработчиков сообщила, что количество игроков по всему миру превысило 15 миллионов. Поскольку игра отсутствует в подписочных сервисах, число игроков можно рассматривать как показатель проданных экземпляров.

Ранее, в мае, было объявлено, что Helldivers 2 продалась тиражом свыше 12 миллионов копий, став самой быстро продаваемой игрой, изданной на PlayStation. Однако нынешние показатели отражают число зарегистрированных игроков, а не конкретные продажи.

Helldivers 2 доступна на PS5 и ПК.