Разработчики Helldivers 2 волнуются перед выходными и надеются, что серверы выдержат

Helldivers 2 успешно вышла на PC и PlayStation 5 8 февраля 2024 года. Однако разработчики из Arrowhead Game Studios подходят к предстоящим выходным с осторожным оптимизмом, опасаясь возможной нагрузки на серверы в связи с ростом числа игроков.
В своем Twitter директор студии Йохан Пилестедт выразил как усталость, так и удовлетворение от приема релиза. Он признал, что команда работала допоздна, проводила экстренные совещания и обсуждала технические вопросы, связанные с мощностью серверов и скоростью входа игроков в игру. Признав усталость, Пилестедт подчеркнул, что команда "очень, очень рада" положительному отклику.
Хотя с технической точки зрения я с ужасом жду этих выходных, команда проделала фантастическую работу по устранению недостатков, и я надеюсь, что вы все сможете отлично провести время за игрой.
Пилестедт признался, что "боится" выходных из-за их технических аспектов. В прошлые выходные серверы были перегружены, и многие системы мониторинга показывали "ярко-красные предупреждения "НЕ ОК"". В последнем патче Arrowhead провела оптимизацию серверов и улучшила систему подбора игроков, надеясь, что в этот раз предупреждения будут "яркими зелеными "ОК"".
Преданность студии не ограничивается периодом запуска. Arrowhead объявила о наборе сотрудников для расширения команды разработчиков, чтобы "ускорить и усилить" планы по созданию контента для Helldivers 2 после запуска. Это также может помочь в обслуживании и управлении серверами.
могут не волноваться.
на самом деле не зря, за 3 дня патчей почти на 30 гигов выкатили, а серваки рвутся по швам, от того что народу реально много и все хотят принести свободу этой галактике, во имя супер-земли
получается сила свободы демократии все же роляет))
Волнуются, что не все смогут купить скинчики
там на каждой карте под ногами валяется донатная валюта, её видно на полкарты по маячкам, так что будучи глухонемым слепым инвалидом ты всё равно сможешь купить всё что пожелаешь за донатную валюту без затрат из кошелька