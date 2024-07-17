Слух: скоро может состояться анонс Helldivers 2 для консолей Xbox

Кооперативный шутер Helldivers 2 с начала года завоевал огромную аудиторию, как на ПК, так и на консолях PS5. Пользователи Xbox с завистью наблюдали за успехом и развитием проекта Arrowhead Game Studios на протяжении четырёх месяцев с момента релиза. Однако уже совсем скоро они вполне могут присоединиться к аудитории игры, ведь в сети впервые появился намёк на вероятный запуск Helldivers 2 для Xbox Series S|X.
Слухи о том, что Helldivers 2 может выйти на консолях Xbox, ходили ещё весной. Тогда один из авторитетных блогеров под ником Shpeshal Nick сообщил, что Sony ведёт переговоры с Microsoft по поводу релиза шутера. С тех пор инсайды заметно притихли, однако недавно пользователям удалось обнаружить упоминание Helldivers 2 прямо на официальном сайте Xbox.
Стоит отметить, что шутер упоминается в новостном блоге сайта, где предусмотрена отдельная категория новостей для Helldivers 2. Кроме этого, энтузиасты обнаружили в коде веб-страницы специальный тег с таким же названием, которым можно отмечать страницы, однако он пока не используется. Такое упоминание игры с PlayStation на площадке Xbox выглядит крайне необычно и может намекать на то, что игру всё же анонсируют в будущем для этой платформы.
Авторитетный инсайдер, специализирующийся на утечках раздач, под ником Billbil-kun, призвал скептически отнестись к этому намёку. Он не может опровергать ранее озвученные слова Shpeshal Nick, но, по его мнению, сайт Xbox не стоит использовать как аргумент для их подтверждения.
Там тоже потребуют аккаунт PSN?
Да хоть на нинтендо, после скандала с псн эта игра уже мертва
Так, проблема не в псн, а в том, что в игре делать нахрен нечем. Сейчас не нужен псн и что? Люди не играют не из-за новости в псн, а в том, что игра стагнирует и даже деградирует
Не нужен потому что эти гении убрали из 100 стран продажу 🤣🤣🤣🤣🤣
У сонидуров совсем кукуха поехала
Было бы неплохо. А ещё здорово было бы, если бы игра обзавелась сюжетной кампанией.
Сюжетка, в игре и так есть, в ней проблема в совсем другом. С контентом, его очень мало для игры-сервиса
И им нужно будет привязать её к аккаунту сони :DD
Да уже и даром не нужна.