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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 164 оценки

Слух: скоро может состояться анонс Helldivers 2 для консолей Xbox

Gutsz
Новости

Кооперативный шутер Helldivers 2 с начала года завоевал огромную аудиторию, как на ПК, так и на консолях PS5. Пользователи Xbox с завистью наблюдали за успехом и развитием проекта Arrowhead Game Studios на протяжении четырёх месяцев с момента релиза. Однако уже совсем скоро они вполне могут присоединиться к аудитории игры, ведь в сети впервые появился намёк на вероятный запуск Helldivers 2 для Xbox Series S|X.

Слухи о том, что Helldivers 2 может выйти на консолях Xbox, ходили ещё весной. Тогда один из авторитетных блогеров под ником Shpeshal Nick сообщил, что Sony ведёт переговоры с Microsoft по поводу релиза шутера. С тех пор инсайды заметно притихли, однако недавно пользователям удалось обнаружить упоминание Helldivers 2 прямо на официальном сайте Xbox.

Стоит отметить, что шутер упоминается в новостном блоге сайта, где предусмотрена отдельная категория новостей для Helldivers 2. Кроме этого, энтузиасты обнаружили в коде веб-страницы специальный тег с таким же названием, которым можно отмечать страницы, однако он пока не используется. Такое упоминание игры с PlayStation на площадке Xbox выглядит крайне необычно и может намекать на то, что игру всё же анонсируют в будущем для этой платформы.

Авторитетный инсайдер, специализирующийся на утечках раздач, под ником Billbil-kun, призвал скептически отнестись к этому намёку. Он не может опровергать ранее озвученные слова Shpeshal Nick, но, по его мнению, сайт Xbox не стоит использовать как аргумент для их подтверждения.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Алан Битаров

Там тоже потребуют аккаунт PSN?

2
Трололололо XD
Слух: скоро может состояться анонс Helldivers 2 для консолей Xbox

Да хоть на нинтендо, после скандала с псн эта игра уже мертва

1
Angel LIFE

Так, проблема не в псн, а в том, что в игре делать нахрен нечем. Сейчас не нужен псн и что? Люди не играют не из-за новости в псн, а в том, что игра стагнирует и даже деградирует

1
Трололололо XD Angel LIFE

Не нужен потому что эти гении убрали из 100 стран продажу 🤣🤣🤣🤣🤣

0
Syntrax

У сонидуров совсем кукуха поехала

0
Tiger Goose

Было бы неплохо. А ещё здорово было бы, если бы игра обзавелась сюжетной кампанией.

0
Angel LIFE

Сюжетка, в игре и так есть, в ней проблема в совсем другом. С контентом, его очень мало для игры-сервиса

0
xz Dante

И им нужно будет привязать её к аккаунту сони :DD

0
Fishlex

Да уже и даром не нужна.

0