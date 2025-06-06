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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 452 оценки

Tencent незаметно приобрела долю в создателях Helldivers 2 из Arrowhead

Extor Menoger Extor Menoger


Китайский технологический гигант Tencent, по сообщениям, в прошлом году приобрел значительную долю в шведской студии Arrowhead Game Studios, известной по кооперативному шутеру Helldivers 2. Хотя официального объявления от сторон не поступало, данные из шведских бизнес-реестров и комментарии руководства студии указывают на состоявшуюся сделку.

Согласно информации шведского делового издания Di Digital, Tencent приобрела 15,75% акций Arrowhead. Эта сделка, как сообщается, оценила всю студию примерно в 532 миллиона долларов. Остальные акции остаются во владении основателей Arrowhead, включая креативного директора Йохана Пилестедта. Косвенным подтверждением сделки служит тот факт, что в прошлом году в совет директоров Arrowhead вошел представитель Tencent.

Эта новость появилась на фоне недавних заявлений Arrowhead о том, что студия будет самостоятельно издавать свою следующую игру, не полагаясь на финансовую поддержку со стороны PlayStation. Огромный успех Helldivers 2, очевидно, обеспечил студии финансовую независимость для будущих проектов.

Йохан Пилестедт, комментируя инвестиции, отметил стратегическую важность выхода на китайский рынок, назвав его "Святым Граалем в игровой индустрии". Для Tencent подобные инвестиции являются обычной практикой. Корпорация владеет долями во многих успешных игровых компаниях, включая Riot Games, Epic Games и FromSoftware.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Рикочико

Пока Сони творит хрень, китайцы потихоньку скупают студию.

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JohnTornton

ииии? они не принадлежат сони, поэтому сони абсолютно плевать на них

mongol312 JohnTornton

Сони скоро доплюется. Она думает, что на американском рынке ей ничего не грозит, но этот стотриллионный гигант такими мелкими шажками постепенно вытеснит ее оттуда. А если вспомнить, как Сони бездарно слила азиатский рынок, то крах не за горами.

Властелин Сосцов

пока все спали, ага, незаметно

JohnTornton

ну чё закрываем студию да? или это другое? если открыли дочерку у юбисофта, то это выкуп и закрытие (лолкек), а если выкупили акции этих бездарей, то это наверное на пользу будет?

sa1958

Ну и что теперь.

Everect

Пока Пророк Сонибой спал, его компанию перекупают.

BluntZebulon
незаметно приобрела долю в создателях

Почки что-ли вырезали?