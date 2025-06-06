Tencent незаметно приобрела долю в создателях Helldivers 2 из Arrowhead



Китайский технологический гигант Tencent, по сообщениям, в прошлом году приобрел значительную долю в шведской студии Arrowhead Game Studios, известной по кооперативному шутеру Helldivers 2. Хотя официального объявления от сторон не поступало, данные из шведских бизнес-реестров и комментарии руководства студии указывают на состоявшуюся сделку.



Согласно информации шведского делового издания Di Digital, Tencent приобрела 15,75% акций Arrowhead. Эта сделка, как сообщается, оценила всю студию примерно в 532 миллиона долларов. Остальные акции остаются во владении основателей Arrowhead, включая креативного директора Йохана Пилестедта. Косвенным подтверждением сделки служит тот факт, что в прошлом году в совет директоров Arrowhead вошел представитель Tencent.



Эта новость появилась на фоне недавних заявлений Arrowhead о том, что студия будет самостоятельно издавать свою следующую игру, не полагаясь на финансовую поддержку со стороны PlayStation. Огромный успех Helldivers 2, очевидно, обеспечил студии финансовую независимость для будущих проектов.



Йохан Пилестедт, комментируя инвестиции, отметил стратегическую важность выхода на китайский рынок, назвав его "Святым Граалем в игровой индустрии". Для Tencent подобные инвестиции являются обычной практикой. Корпорация владеет долями во многих успешных игровых компаниях, включая Riot Games, Epic Games и FromSoftware.