ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hello Kitty: Island Adventure 28.07.2023
Адвенчура, Другой симулятор
5.8 9 оценок

Продажи Hello Kitty Island Adventure превысили 500 000 копий

butcher69
Новости

Приключенческая игра Hello Kitty Island Adventure от Sunblink разошлась тиражом более 500 000 копий всего за 30 дней после релиза на Switch и ПК 30 января. Об этом сообщили разработчики, отметив высокий спрос на проект.

Изначально игра дебютировала в Apple Arcade 28 июля 2023 года. Версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 запланированы на 2025 год, а физическое Deluxe-издание для Switch поступит в продажу 25 марта — предзаказы уже доступны на Amazon.

Hello Kitty Island Adventure стала пионером жанра «уютных приключений», предлагая расслабляющий геймплей с элементами крафтинга, декорирования и исследования. Игроки могут готовить еду, украшать остров, выполнять квесты, решать головоломки и взаимодействовать с персонажами Sanrio. Также доступен многопользовательский режим, где можно приглашать друзей и строить идеальный остров вместе.

3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Max Rolens

Основной потребитель это потные мужики пришедшие с качалки которым за 30 :D

0
kotasha

Animal Crossing в обертки Hello Kitty.

0