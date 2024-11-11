Компания tinyBuild анонсировала Hello Neighbor 3, завершающую часть стелс-франшизы в жанре survival horror. На данный момент игра подтверждена только для ПК, и дата её выхода пока не объявлена. В разработке активно участвует создатель франшизы Никита Колесников и небольшая команда, следуя по пути создания первой игры.

Hello Neighbor 3 обещает захватывающее исследование города Рейвен Брукс, полузаброшенного места, где каждое действие игрока будет оказывать влияние на события и отношения жителей. Город смоделирован в реальном времени, что делает его настоящей песочницей, полной жутких, но уютных уголков и персонажей с собственными характерами и желаниями.

Особенность новой части — это возможность игрокам самому выбирать путь прохождения. Благодаря системному подходу к разработке, каждый выбор в игре будет "правильным", позволяя решать задачи множеством способов и создавать уникальные игровые ситуации. Колесников отмечает: «Мы рады делиться своим путешествием по разработке Hello Neighbor 3». Ожидается, что ранние альфа-версии будут доступны для тестирования, чтобы фанаты смогли поучаствовать в развитии игры и внести свой вклад в её создание.

Рейвен Брукс погружает игроков в тёплую, но тревожную атмосферу небольшого города, где с приходом весны ветшающие здания оживают новыми тайнами, а густая зелень и старая архитектура таят в себе зловещие воспоминания.