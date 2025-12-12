Стратегический автобаттлер Hero's Hour 2 обзавелся страницей в Steam

Издательство Hooded Horse совместно с инди-разработчиками официально представили сиквел своей популярной тактической игры. Проект под названием Hero's Hour 2 уже получил собственную страницу в цифровом магазине Steam, где игроки могут ознакомиться с первыми подробностями и добавить тайтл в список желаемого. Новая часть позиционируется как пошаговая ролевая стратегия с элементами 4X, в которой пользователям предстоит исследовать процедурно генерируемые миры, отстраивать города и участвовать в масштабных автоматических сражениях.

Игровой процесс сочетает в себе глобальное управление империей и динамичные бои. Геймерам предстоит выбрать одну из множества уникальных фракций, среди которых упоминаются рыцари Короны, некроманты Склепа и адепты Вулканической секты. Каждая сторона конфликта обладает собственным набором юнитов, зданий и специфических механик. Победа в битвах достигается не за счет прямого управления войсками, а благодаря грамотному подбору армии, использованию заклинаний и поиску удачных синергий между отрядами.

Ключевую роль в развитии экспансии играют герои. Полководцы в Hero's Hour 2 имеют доступ к разветвленным древам навыков и могут использовать различные артефакты, оружие и доспехи. Прокачка персонажа позволяет открывать новые стратегические возможности, будь то превращение героя в дракона для ближнего боя или изучение мощных проклятий, ослабляющих вражеские легионы. Разработчики обещают высокую вариативность, которая позволит игрокам экспериментировать с билдами и тактиками.

Помимо одиночной кампании, в игре заявлена поддержка мультиплеера с кооперативными и соревновательными режимами. Согласно информации на странице магазина, проект получит полную локализацию интерфейса на русский язык. Точная дата релиза Hero's Hour 2 пока не объявлена.