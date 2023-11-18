Фанаты уверовали в возрождение Heroes of the Storm после масштабного обновления

Blizzard вчера, после нескольких недель тестирования, выпустила большое обновление для Heroes of the Storm на публичные сервера, и теперь сообщество осмеливается мечтать о возрождении игры.

Blizzard прекратила разработку нового контента для Heroes of the Storm в июле 2022 года, сосредоточившись исключительно на поддержании стабильной работы игры.

Но в сентябре Blizzard выпустила первое за год обновление для Heroes of the Storm, а теперь, всего два месяца спустя, она вернулась с еще более значительным патчем. И это еще не все. Похоже, что Blizzard также вернула в магазин косметики некоторые старые предметы, в том числе один, ранее не выпускавшийся.

Что происходит? Сообщение Blizzard в X/Twitter о выходе обновления вызвало восторженные отклики фанатов, которые теперь смело мечтают о возрождении. На сабреддите Heroes of the Storm царит такая же атмосфера, хотя многие призывают к осторожности. Собирается ли Blizzard выпустить новых героев и карты для игры? Это то, чего действительно хотят игроки. Возможно, не за горами и выход игры в Steam. Ведь недавно Blizzard выпустила Overwatch 2 и Diablo 4 на платформе Valve после эксклюзивности Battle.net. По словам разработчика, за ними последуют и другие игры.

Не стоит забывать, что Microsoft только что купила Activision Blizzard за 69 млрд долларов. Возможно, босс Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) побеседует с главой Blizzard Майком Ибаррой (Mike Ybarra), чтобы обсудить Heroes of the Storm.

Пока же Heroes of the Storm приходится довольствоваться ноябрьским патчем. Он вносит ряд общих улучшений и исправлений на картах, но наибольший интерес представляет огромное изменение баланса. Все герои были переработаны, к большому удовольствию сообщества.