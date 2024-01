Поклонники Heroes of the Storm пытаются возродить игру в моде для StarCraft 2

Для многих поклонников игры стал неутешительным тот день, когда Blizzard обьявили о полном прекращении поддержки Heroes of the Strom. Игру забросили в далекий ящик и не факт, что вернутся к ней в обозримом будущем.

Такое стечение обстоятельств пришлось не понраву поклонникам игры и потому они решили взяться за ее возрождение собственными руками. На днях для игры стал доступен мод "Resurgence of the Storm", который возрождает Heroes of the Storm на движке StarCraft 2. То есть по сути возвращает игру к ее истокам.

Над перносом игры трудилилась команда под названием "SomeoneNew", которым потребовалось около 4 лет, что бы завершить этот процесс. На данный момент в модификации доступно 2 поля боя – Проклятая Лощина и Перекресток Королей, 15 героев, из которых два – новые: Таландар и Селендис.

В ближайших обновлениях авторы планируют добавить оставишихся геров из оригинальной игры, внести новые режимы, карты, а также регулярно вносить балансные правки. Скачать модификацию вы можете в разделе "Аркады" клиента Starcraft 2, однако для его полноценной работы требуется загрузить дополнительные файлы.

Инструкции по установке и запуску мода можно отыскать на Discord-сервере Resurgence of the Storm.