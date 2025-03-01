Новый трейлер стильного файтинга The Hidden Ones представил нового персонажа

Разработчик Morefun Studios выпустил новый трейлер экшена The Hidden Ones, представив бойца по имени Сюэ Фань. В ролике демонстрируются его способности в динамичном PvP-сражении, а также детали игрового процесса.

Помимо трейлера, студия анонсировала пре-альфа-тестирование The Hidden Ones, которое стартует 17 февраля на PC и Android. Желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте или получить доступ через Twitch Drops.

Для участия в тестировании на ПК потребуется как минимум Intel i7 9700 или AMD Ryzen 7 3700X, RTX 2060 или RX 5600 XT и 16 ГБ ОЗУ. Рекомендуемые характеристики — i7 10700KF, RTX 3080 и 32 ГБ ОЗУ. На Android игра займет 35 ГБ, а минимальные требования включают Snapdragon 8 Gen1 и 8 ГБ ОЗУ.

The Hidden Ones — это 3D-файтинг с PvP-режимом и одиночной кампанией, включающей бои с боссами и кинематографические сцены.