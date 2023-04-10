Для Hi-Fi Rush вышло новое обновление и косметическое DLC ©

Сегодня компания Tango Gameworks выпустила новое обновление для своей ритмичной экшн-игры Hi-Fi Rush.

В обновлении добавлены помощники, облегчающие ритмичный игровой процесс, и автоматическое парирование. Мы также получаем удобный счетчик, предоставляющий нам информацию о коллекционных предметах, которые необходимо найти на каждом этапе. Также есть несколько исправлений ошибок. Полные примечания доступны здесь.

Для Hi-Fi Rush также вышло платное DLC - Bossplay Costume Pack. Оно стоит $4,99 и включает в себя шесть костюмов, по одному на персонажа.

Hi-Fi Rush доступна на Xbox Series X|S и ПК.