Для Hi-Fi Rush вышло новое обновление и косметическое DLC

Сегодня компания Tango Gameworks выпустила новое обновление для своей ритмичной экшн-игры Hi-Fi Rush.
В обновлении добавлены помощники, облегчающие ритмичный игровой процесс, и автоматическое парирование. Мы также получаем удобный счетчик, предоставляющий нам информацию о коллекционных предметах, которые необходимо найти на каждом этапе. Также есть несколько исправлений ошибок. Полные примечания доступны здесь.
Для Hi-Fi Rush также вышло платное DLC - Bossplay Costume Pack. Оно стоит $4,99 и включает в себя шесть костюмов, по одному на персонажа.
Hi-Fi Rush доступна на Xbox Series X|S и ПК.
Лучше бы сюжетное DLC пилили, чем торговали шкурами с лгбт'эшным уклоном.