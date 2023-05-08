Hi-Fi RUSH 25.01.2023
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Для Hi-Fi Rush вышло обновление 4, исправляющее различные ошибки

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monk70
Новости

Tango Gameworks выпустила Обновление 4 для Hi-Fi Rush, потрясающего ритм-экшна, который был неожиданно выпущен в январе. Цель патча — исправить некоторые из оставшихся ошибок.

Давайте посмотрим, что он делает в деталях, как сообщается в официальном примечании к выпуску:

  • Удален эксплойт, который позволял игрокам постоянно перепродавать ранее проданные крепления. Это делает игру более реалистичной, потому что вы не можете продать то, что вам больше не принадлежит.
  • Исправлена ошибка, из-за которой испытание «Специалист» на Стене славы не открывалось, даже если вы купили все внутриигровые специальные атаки. (*Примечание: эффект имеет обратную силу, поэтому, если вы уже приобрели атаки, цель будет автоматически записана как выполненная*)
  • Исправлена ошибка, из-за которой красивая скрытая анимация не воспроизводилась при игре на диване с 808, когда она была одета в костюм Рокфора для игры с боссом.
  • Исправлена проблема с кэшированием PSO в версии для Microsoft Store, которая вызывала зависание во время игры.
  • Скорректирована мягкость подушки в Убежище, чтобы лучше перезаряжать Чай во время отдыха между миссиями.

Hi-Fi Rush доступна для ПК и Xbox Series X/S. В нее также можно играть по подписке Game Pass.

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