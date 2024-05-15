Hi-Fi Rush получила финальное обновление

Tango Gameworks выпустила финальное обновление для Hi-Fi Rush, в котором реализованы различные исправления игрового процесса. К сожалению, разработчик Hi-Fi Rush, Tango Gameworks, объявил о своем закрытии.

PLAYSTATION 5 И ПК

(Трек 01) После снижения здоровья QA-1MIL до нуля возникала проблема столкновения, из-за которой игроки выпадали из геометрии. Чай теперь корректно падает на землю, а не в пропасть.

(Трек 01) Исправлена проблема во второй половине 2D-области, из-за которой камера не следовала за Чаем, когда подъемный лифт падает.

(Трек 02) Исправлена ошибка, из-за которой если вы прикасались к Рекке во время ее электрического заряда, ваш окончательный ранг не коррелировал с оценкой припева.

Некоторые проблемы возникали при попытке использовать Гравитационный колодец Макарона во время ритмического парирования врага. Что ж, теперь это исправлено!

(Трек 03) Раньше кат-сцены воспроизводились некорректно, если во время боя с HG-0G расходовался резервуар здоровья. Не стесняйтесь заблокировать еще несколько ударов лицом, потому что эта ошибка исправлена!

Исправлены различные проблемы с текстом.

PLAYSTATION 5

(Трек 01) Во время обучения «Dodge Attack» произошло несоответствие между тем, что сказал Смидж, и текстом. Текст будет <ТЕПЕРЬ ОТОБРАЖАТЬ ПРАВИЛЬНО>.

ВСЕ ПЛАТФОРМЫ

(Трек 01) Мы также проверили некоторые другие проблемы во время боя QA-1MIL, особенно связанные с переходами между фазами.

Эзойский период

Исправлено еще больше текстовых ошибок! Они просто не останавливаются!

Цены на напитки в торговых автоматах Vandelay скорректированы с учетом конвертации местной валюты.

Hi-Fi Rush следует за главным героем Чаем, сердце которого сливается со старым музыкальным плеером, что влияет на ход игрового процесса. Бой и движение следуют музыкальному ритму, и следование ему в такт активирует удары, комбо, групповые атаки и несколько других техник. Кроме того, стремясь к S-рангам, можно получить различные улучшения и предметы коллекционирования.

Hi-Fi Rush в настоящее время доступна на PlayStation, Xbox и ПК.