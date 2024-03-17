На PlayStation 5 началась предзагрузка Hi-Fi Rush

Игра Hi-Fi Rush от Tango Gameworks выйдет в ближайшие дни на PS5. И те, кто приобрел игру, могут загрузить ее уже сейчас — размер игры составляет 15.5 ГБ.

Hi-Fi Rush - одна из четырех игр, которые Microsoft недавно анонсировала для других консолей в рамках новой мультиплатформенной стратегии. Сюжет игры повествует о том, как паренек Чай ввязывается в миссию по раскрытию зловещего заговора компании Vandelay Technologies. Появившаяся в прошлом году на первом Xbox Developer_Direct, игра получила широкую известность благодаря красочному художественному стилю, ритмичному hack-and-slash бою и отличному саундтреку.

Hi-Fi Rush выйдет 19 марта на PS5. В августе 2023 года количество игроков в игре превысило три миллиона. Хотя упоминания о версии для Nintendo Switch были обнаружены в результате анализа данных, по слухам, игра выйдет только на Switch 2.