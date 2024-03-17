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Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.6 215 оценок

На PlayStation 5 началась предзагрузка Hi-Fi Rush

butcher69
Новости

Игра Hi-Fi Rush от Tango Gameworks выйдет в ближайшие дни на PS5. И те, кто приобрел игру, могут загрузить ее уже сейчас — размер игры составляет 15.5 ГБ.

Hi-Fi Rush - одна из четырех игр, которые Microsoft недавно анонсировала для других консолей в рамках новой мультиплатформенной стратегии. Сюжет игры повествует о том, как паренек Чай ввязывается в миссию по раскрытию зловещего заговора компании Vandelay Technologies. Появившаяся в прошлом году на первом Xbox Developer_Direct, игра получила широкую известность благодаря красочному художественному стилю, ритмичному hack-and-slash бою и отличному саундтреку.

Hi-Fi Rush выйдет 19 марта на PS5. В августе 2023 года количество игроков в игре превысило три миллиона. Хотя упоминания о версии для Nintendo Switch были обнаружены в результате анализа данных, по слухам, игра выйдет только на Switch 2.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SoRaS3

Первая "птичка" прилетела.

-1
JohnTornton

сначала билибои пытались хейтить сонибоев, что у них есть такие игры, а у соней ничего годного
а теперь билибои: ну, пусть там хоть купят, продажи прибавятся, мы то в гейпассе поиграли и не заплатили разрабам, но вы купите, пожалуйста!

-3