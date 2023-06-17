Джастин Ройланд не участвует в High On Life: High on Knife, несмотря на оправдательный приговор

Джастин Ройланд, автор мультсериала "Рик и Морти", а также шутера от первого лица High on Life, не был включен в работу над High on Knife, первого DLC, анонсированного во время Xbox Games Showcase Extended. Причина все та же - иск о домашнем насилии, поданный против него его бывшей женой, хотя: с него были сняты все обвинения, которые оказались необоснованными.
В базовой игре Ройланд озвучивал пистолет главного героя, который не вернется в DLC. Его место занял нож Knifey, озвученный Майклом Кьюсаком, и новое огнестрельное оружие по имени Harper, которое озвучит Сара Шерман.
Таким образом, Ройланд остается полностью вне студии разработчиков Squanch Games, несмотря на то, что основал ее для создания комических игр с использованием своего голоса. Его также выгнали из сериала "Рик и Морти", также созданного им.
Пока неясно, чем Ройланд будет заниматься в будущем. В настоящее время его карьера в мире видеоигр и сериалов кажется замороженной, несмотря на оправдательный приговор. Посмотрим, увидим ли мы его позже с чем-то новым.
Тоже самое было и с Нотчем, которого не пригласили на конференцию по Майнкрафту из-за того, что он своим высказыванием оскорбил кого-то там. Создал свою собственную Вселенную и тебя потом ставят ни во что всякие обиженные...
Я конечно не в курсе, но он же продал её, поэтому не его как бы уже давно.
Вот так одна подстилка изгадила на пустом месте жизнь человеку и ей за это ничего не будет.
Выгнали человека из-за ложных обвинений, наплевав на презумпцию невиновности. А когда его оправдали, просто промолчали, даже не извинившись. У меня возникает какое-то чувство омерзения к этим людям. И уже как-то не охота новые сезоны Рика и Морти смотреть, помня об этом.
Не понял прикола, у него нет прав на свой мультфильм и компанию, которую он создал?