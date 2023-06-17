Джастин Ройланд не участвует в High On Life: High on Knife, несмотря на оправдательный приговор ©

Джастин Ройланд, автор мультсериала "Рик и Морти", а также шутера от первого лица High on Life, не был включен в работу над High on Knife, первого DLC, анонсированного во время Xbox Games Showcase Extended. Причина все та же - иск о домашнем насилии, поданный против него его бывшей женой, хотя: с него были сняты все обвинения, которые оказались необоснованными.



В базовой игре Ройланд озвучивал пистолет главного героя, который не вернется в DLC. Его место занял нож Knifey, озвученный Майклом Кьюсаком, и новое огнестрельное оружие по имени Harper, которое озвучит Сара Шерман.

Таким образом, Ройланд остается полностью вне студии разработчиков Squanch Games, несмотря на то, что основал ее для создания комических игр с использованием своего голоса. Его также выгнали из сериала "Рик и Морти", также созданного им.



Пока неясно, чем Ройланд будет заниматься в будущем. В настоящее время его карьера в мире видеоигр и сериалов кажется замороженной, несмотря на оправдательный приговор. Посмотрим, увидим ли мы его позже с чем-то новым.