High on Life насчитывает 7,5 миллионов уникальных игроков ©

Недавний твит с официального аккаунта High On Life в Твиттере показал, что игра успешно достигла 7,5 миллионов уникальных игроков. В объявлении разработчики из Squanch Games также высмеяли игровые сайты, такие как Eurogamer, который дал игре рейтинг в одну звезду, и Kotaku с заявлением, в котором говорилось: «Цитата Kotaku недоступна, потому что мы не хотели платить им за это».

«Сегодня Squanch Games рада объявить, что число уникальных игроков по всему миру их последнего релиза High On Life превысило 7,5 миллионов с момента её запуска в середине декабря. High On Life была самой продаваемой игрой в Steam в течение недели запуска, самым большим выпуском Xbox Game Pass в 2022 году, самым большим сторонним запуском в истории Game Pass и самым большим запуском однопользовательской игры в Game Pass за всю историю».