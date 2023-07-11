Новый геймплейный трейлер градостроительного симулятора Highrise City ©

Highrise City, грядущий симулятор экономики и управления ресурсами от разработчика Fourexo Entertainment и издателя Deck13, получил дату выхода на 2023 год. В раннем доступе игра находится с 2022 года, регулярно получая ряд обновлений. Сейчас эта версия доступна на ПК через Steam.

В новом сообщении на странице игры в Steam говорится, что сегодняшнее обновление Science Update является последним крупным обновлением до полного релиза "позднее в этом году". После выхода игры из раннего доступа в нее будет добавлен целый ряд новых возможностей. Среди них - новые сюжетные миссии, еще одна карта, новые производственные цепочки и многое другое.

В ряде обновлений была переработана система исследований, и даже появилась возможность поджигать здания. Больше всего впечатляют улучшения качества жизни, поскольку разработчики оперативно реагируют на отзывы фанатов. Они заявили о планах "продолжать оптимизировать игровой процесс" до выхода полной версии.