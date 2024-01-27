Постапокалиптическое приключение Highwater получило новый геймплейный трейлер

Приключенческая игра с пошаговыми боями, в которой вы познакомитесь с Никосом и его друзьями, выживающими в постапокалиптическом мире, погружённом под воду.

Игра переносит вас в будущее, когда Земля стала жертвой Великой Климатической Катастрофы. Большая часть суши оказалась затоплена, а люди разделились на три группы: бедняки, живущие в Хайтауэре — безопасной зоне на островах; бандиты, воюющие друг с другом в Боевой зоне; и элита, прячущаяся за стенами Альфавилля — утопического города для богачей.

Вы играете за Никоса — молодого парня, который мечтает увидеть космос. Он узнаёт о ракете, которая должна отправиться на Марс, и решает пробраться на неё вместе со своими друзьями. Но это не так просто, как кажется. Вам придётся исследовать затопленный мир на лодке, сражаться с врагами, решать головоломки и узнавать историю этого мира.

Игра сочетает в себе элементы разных жанров: приключения, RPG, стратегии и экшена. Вы можете свободно перемещаться по миру, открывая новые локации и находя полезные предметы. На суше вы сталкиваетесь с опасностями и битвами, которые проходят в пошаговом режиме. Вы можете выбирать разные действия для своих героев, используя оружие, предметы и способности.