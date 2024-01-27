Постапокалиптическое приключение Highwater получило новый геймплейный трейлер

Разработчик Demagog Studio и издатель Rogue Games выпустили новый трейлер для грядущей приключенческой игры Highwater. Трейлер посвящен предстоящему релизу игры на ПК и консолях, и вы можете ознакомиться с ним ниже. Ранее игра планировалась к выходу в 2023 году, а до этого - в 2022-м.
В центре сюжета Highwater - главный герой Никос, который начинает свое путешествие в тот момент, когда окружающий мир становится все более негостеприимным к людям, а слухи о возможности бегства человечества на Марс становятся все более распространенными. На протяжении всего путешествия Никос будет заводить новых друзей, сражаться с повстанцами и в конечном итоге стремиться пробраться на ракету до ее запуска.
Боевая система игры - одна из ее ключевых особенностей, причем разработчик делает акцент на тактическом и головоломном подходе к боям. Во время боя игроки смогут взаимодействовать с окружающим миром. Например, игроки смогут толкать тележки во врагов или сбивать на них дерево.
Highwater выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Пока не увидел тактические бои хотел занести в список желаемого, а так мимо...