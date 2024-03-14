Состоялся релиз постапокалиптического приключения Highwater

Игра Highwater от Demagog Studio, вышедшая в прошлом году для Android и iOS, теперь доступна для PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и PC. Это игра в той же вселенной, что и Golf Club Wasteland и The Cub, с затопленным и негостеприимным для человечества миром.
Возможно, миру пришел конец, но главный герой Никос слышит о ракете, направляющейся к потенциальному спасению на Марсе, и решает пробраться на борт. Игроки путешествуют по региону War Zone, приобретая новых союзников на пути к Альфавилю. Игроки собирают предметы и слушают радио, чтобы узнать больше о состоянии мира.
Никос и его команда по-прежнему сталкиваются с опасностями и вступают в пошаговые бои, чтобы отбиться от повстанцев, альфавильцев и других угроз (например, медведей). Помимо командования членами отряда, вы можете взаимодействовать с окружающей средой, сталкивая врагов тележками и укрываясь за ними.
Пока смотрел ролик чуть не чокнулся от музлы....пук-пук-пук-пук по мозгам...
мобильные игры для пк набирают обороты. ну удачи, че ))
Грфоний уровня полеозоя аля майнкрафт, как раз то что любят играть консольщики в их божественном 30 фпс.
Нарративная реклама Star Wars выше всяких похвал 👍