Шутер Histera стартует в режиме раннего доступа 16 мая

Histera обещает принести в мир шутеров новый взгляд с уникальной механикой "Glitching", которая делает каждую игру уникальной и непредсказуемой. Разработанный голландской студией StickyLock, этот шутер обещает увлекательное погружение в мир, где игроки будут перемещаться между различными эпохами, от доисторической эры до антиутопического города, в мгновение ока.

Механика "Glitching" обеспечивает непрерывное изменение игрового поля, не давая игрокам расслабиться и всегда оставаясь в состоянии напряжения. Каждый раунд будет представлять новые вызовы и сюрпризы, а разнообразное исторически точное оружие добавляет еще больше глубины и вариативности в геймплей.

Помимо захватывающей механики, Histera предлагает бесплатную модель игры, а в дальнейшем планируется добавление боевого пропуска, открывающего доступ к множеству косметических предметов и другим бонусам.

Игра выходит в ранний доступ на Steam 16 мая и обещает привнести свежий ветер в жанр шутеров, привлекая внимание игроков своей оригинальной механикой и энергичным игровым процессом.